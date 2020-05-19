“أورانج فايبر”: سرعات فائقة تضمن تجربة إنترنت مثالية

عمان – تواصل أورانج الأردن توفير حلول الإنترنت بسرعات فائقة، فقد حظي مشتركوها طيلة فترة العزل المنزلي، بتجارب متميزة ولا حصر لها سواء كانت تعليمية أو ترفيهية أو غيرها بما يناسب اهتماماتهم، بالإضافة إلى التواصل مع أحبتهم بكل أمان وسهولة.

أعلنت أورانج الأردن عن طرح عروض الفايبر المطوّرة بسرعات جديدة وباشتراكات شهرية تبدأ من 29.9 دينار، لتعزز تجارب الإنترنت، ولتضمن لكافة أفراد العائلة فرصة الاستفادة من المنصات التعليمية والتدريبية والاستمتاع بالمحتوى الترفيهي مثل الأفلام والألعاب وأي استخدامات أخرى، بالإضافة إلى إطلاق جهاز جديد لتوسيع شبكة الـWiFi بأحدث خاصية ”سمارت WiFi”، حيث يوفر استقبال أقوى إشارة للشبكة مع تغطية متكاملة أثناء الحركة داخل البيت دون انقطاع.

وقد بينت الشركة أن تركيب الاشتراكات الجديدة عاد بشكل جزئي في الظروف الراهنة، ضمن جملة من الإجراءات الوقائية المشددة لفنيي الفايبر والتركيب بدءاً من مرحلة ما قبل زيارة منازل الزبائن، مثل استخدام المواد المعقمة، وانتهاء بالخطوات الواجب اتباعها بعد مغادرتهم، نظراً للدور الحيوي لهذه الخدمات وأهمية استمراريتها مع الحفاظ على سلامة الجميع.

وانطلاقا من دورها كشريك فاعل في رقمنة المملكة، تواصل أورانج الأردن توسيع تغطيتها وتقديم حلول فايبر متكاملة تشمل سعة هائلة، خدمة الإنترنت الآمن وحلول المراقبة ليستفيد الأبناء من الإنترنت دون أي أضرار، بالإضافة إلى المكالمات المحلية غير المحدودة والدولية لأكثر من 50 وجهة وغيرها من المزايا التي تلائم اهتمامات كافة شرائح المجتمع.

وقد أثبتت شبكات أورانج مكانتها كمزوّد أقوى وأسرع إنترنت في المملكة وخاصة في هذه الأزمة، فقد زادت حركة البيانات بنسبة 60% على شبكة الفايبر والـ ADSL الخاصة بها خلال فترة الحظر، ما يعكس مدى ثقة واعتماد المستخدمين عليها في حياتهم.