“أورانج” و”إنتاج” تعلنان نتائج “خريطة الشركات الناشئة الأردنية” بدعم من الاتحاد الأوروبي

عمان- تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أعلنت شركة “أورانج” اﻷردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن نتائج دراسة خريطة الشركات الناشئة الأردنية التي أطلقتها “إنتاج” ومجلس “StartupsJo” نيابة عن مشروع “مساحة الابتكار”، برنامج مدته ثلاثة أعوام، يتم تنفيذه بدعم ﻣﻦ الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار ﻣﻦ أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار اﻷردن”.

وتم خلال الدراسة التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر تصنيف 275 شركة ناشئة ضمن واحد وعشرين قطاعا رئيسيا كالتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والألعاب، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها، بهدف تعزيز منظومة الريادة في المملكة والارتقاء بها. وسيتم تحديث الدراسة بشكل دوري وإتاحتها عبر موقع “إنتاج” الإلكتروني.

وبينت “إنتاج” أن شروط مشاركة الشركات الناشئة في الدراسة تضمنت أن تكون الشركة متواجدة في الأردن، وأن تقدم منتجات أو حلولا تستند إلى الملكية الفكرية، مع اعتبار المرحلة التي وصلت إليها، وإذا ما كانت مسجلة أم لا. ووفقا لنتائج الدراسة، يتركز 57 % من الشركات الناشئة التي تنطبق عليها المعايير في 5 قطاعات رئيسية. وأظهرت الدراسة أن 60 % من الشركات الناشئة المشاركة في مرحلة النمو، بينما 25 % منها في مرحلة المشروع القابل للتطبيق، والبقية بين مرحلة الفكرة وتطوير النماذج الأولية.

ومن اللافت أن نسبة مشاركة الإناث في العمل بالشركات الناشئة بلغت 40 %، في حين أن 35 % من الشركات الناشئة المشاركة انضمت لحاضنة أو مسرّعة أعمال. وتمكنت “إنتاج” من إطلاق الخريطة بدعم “أورانج” الأردن ولجنة استشارية مكونة من مؤسسة ولي العهد وكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الشباب، إضافة إلى صندوق الريادة الأردني وهيئة الاستثمار الأردنية.

ستسهم نتائج هذه الدراسة في تمهيد الطريق للمزيد من الشركات الناشئة الأردنية الناجحة، لا سيما لدى فهم منظومة الريادة في المملكة والقطاعات الرئيسية التي تمتاز بالفرص المستقبلية للنمو والتوسع، حيث تولي “أورانج” الأردن اهتماما كبيرا لقطاع الريادة لدوره الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفيره فرص هامّة للشباب للعمل وإيجاد المزيد من الوظائف.

وتعد مبادرة “مساحة الابتكار” الممولة من الاتحاد الأوروبي مشروعا رائدا على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الأردنيين على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية وخاصة بين النساء والشباب، إضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص المهمة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.