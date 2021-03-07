“أورانج” و”لومينوس للتعليم” يخرجان الدفعة الأولى من مختبر التصنيع المتنقل

عمان- احتفلت “أورانج” الأردن ومجموعة “لومينوس للتعليم”، بتخريج الدفعة الأولى من طلبة مختبر التصنيع الرقمي المتنقل Mobile FabLab عبر تطبيق “زوم” حفاظاً على إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحضور الرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن تيري ماريني والرئيس التنفيذي لمجموعة “لومينوس للتعليم” إبراهيم الصفدي ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام. وتخرج في المختبر الأول من نوعه في المملكة تسعة طلاب كانوا قد انضموا للبرنامج في أولى محطاته في مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية بالمفرق، حيث حصلوا على تدريب مجاني في التصنيع الرقمي على مدار شهرين قبل أن يستكمل المختبر رحلته إلى محافظة جرش.

ويهدف المختبر المتنقل لتوفير بنية تحتية متكاملة في جميع المحافظات لتعليم وتدريب المستفيدين على أحدث الأجهزة، والأدوات والبرامج في مجال التصنيع الرقمي مثل تطوير الويب، التصميم والقص المدعم بالتكنولوجيا، المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد، تصميم وتصنيع الألواح الإلكترونية والبرمجة.

وتم بناء مختبر التصنيع المتنقل ليحاكي مختبر التصنيع الرقمي “فاب لاب إربد” الذي أنشأته لومينوس شمال ستارت العام 2016 لتوفير الموارد اللازمة للطموحين في شمال الأردن، بهدف تحويل أفكارهم الواعدة إلى نماذج حقيقية تخدم مجتمعاتهم المحلية وتسهم في تطوير الصناعات.

ويعد فاب لاب إربد أول مختبر تصنيع رقمي في الأردن وواحداً من أكبر 20 مختبراً تابعاً لشبكة فاب لاب العالمية، كما يشجع المبتكرين على إطلاق إمكانياتهم الإبداعية وإنتاج أي شيء تقريباً.

ودعمت “أورانج” الأردن انطلاقة المختبر المتنقل وثم غطت تكاليف تدريب خمسة من الخريجين، علماً أن المختبر يحظى بدعم من مؤسسة “أورانج” ضمن برنامجها Solidarity FabLab الداعم لما يقارب 90 مختبراً في 16 دولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن تيري ماريني، أهمية المختبر المتنقل في توسيع دائرة التعليم الرقمي المجاني الذي تقدمه “أورانج” لشباب المملكة في مختلف المحافظات، إذ يسهم في تعزيز فرص إنشائهم مشاريع مبتكرة أو الحصول على عمل بفضل المهارات التي يتم تزويدهم بها.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “لومينوس للتعليم” إبراهيم الصفدي: “يسعدنا اليوم الاحتفال بثمار شراكتنا مع أورانج الأردن في المختبر المتنقل الذي يعد خطوة مهمة واستباقية لتعزيز التعليم التقني بالوصول لأعداد أكبر من الشباب في محافظات عدة، الأمر الذي تسعى لتطويره مجموعة لومينوس بشكل متواصل”.