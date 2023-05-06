أوراوا يحرم الهلال من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا

مدن – توج أوراوا ريد دايموندز الياباني، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 1-0 على ضيفه الهلال السعودي أمس، في إياب نهائي المسابقة، على ملعب “سايتاما 2002”.

وسجل هدف أوراوا ريد دايموندز، أندريه كاريلو لاعب الهلال، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

وخرج أوراوا بتعادل ثمين 1-1 في مباراة الذهاب على ملعب الملك فهد الدولي، ليحقق الفوز في مجموع المباراتين 2-1.

وانفرد أوراوا بلقب الأكثر تتويجا باللقب الآسيوي برصيد 3 ألقاب.

وفض أوراوا، الشراكة مع 5 أندية حققت اللقب مرتين بنظامه الجديد الذي بدأ في 2003، وهي الاتحاد والهلال السعوديين، وأولسان هيونداي وجيونبك هيونداي موتورز الكوريين، وجوانزو الصيني.

وحقق أوراوا، البطولة في 2007 على حساب سباهان أصفهان الإيراني، وعاد وحققه بعد 10 أعوام على حساب الهلال، قبل أن ينفرد بزعامة البطولة بنظامها الجديد على حساب “أزرق” العاصمة السعودية.

وثأر أوراوا، لخسارته في نسخة 2019 أمام الهلال بعد سقوطه في سايتاما (0-2) عقب خسارته ذهابا بهدف في الرياض، محققا اللقب للمرة الثانية أمام الزعيم كأكثر فريق يهزم الهلال في نهائيات دوري أبطال آسيا.

وبات الفريق الياباني ثاني أكثر فريق لتحقيق اللقب بنظاميه القديم والجديد بـ3 ألقاب متساويا مع بوهانج الكوري، وخلف الهلال صاحب 4 ألقاب (اثنان بالنظام القديم ومثلها بالجديد).

والغريب أن الفريق الياباني، توج باللقب دون أن يسدد لاعبوه تسديدة واحدة على مرمى الهلال بين العارضة والقائمين في مواجهة الإياب، وفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

إلى ذلك، رسخ أوراوا، عقد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، مع المباريات النهائية.

وخاض دياز 11 مباراة نهائية مع فرق مختلفة، لم يفز إلا في اثنتين منها، بينما خسر 9 نهائيات.

وخسر دياز مع الهلال، نهائي دوري أبطال آسيا مرتين أمام أوراوا العامين 2017، 2022، كما خسر معه نهائي كأس العالم للأندية 2022 أمام ريال مدريد (3-5)، وكذلك نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

وخارج الهلال، خسر كأس انتركونتيننتال القديمة، التي كانت تجمع بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، حين تلقى ريفر بليت، الهزيمة (1-0) أمام يوفنتوس بـ 1996.

وفي العام التالي، خسر كأس السوبر في أميركا الجنوبية، أمام منافسه المحلي فيليز سارسفيلد بركلات الترجيح، وخسر اللقب مجددا في 1999 بعد هزيمة قاسية (5-0) من جريميو البرازيلي.

وبعد انتقال دياز لتدريب اتحاد جدة، خسر من الهلال (2-1) في كأس السوبر السعودي 2018، مع النصر الإماراتي، خسر نهائيي كأس الرابطة، وكأس رئيس الإمارات أمام شباب الأهلي في 2021.

بينما فاز دياز مع ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس لبطل أميركا الجنوبية في 1996، وكان نجاحه الثاني في النهائيات مع الهلال حين قاده للفوز بكأس الملك 2017 بجانب التتويج بالدوري في نفس العام.

ويرى دياز أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام أوراوا، وقال في المؤتمر الصحفي: “الهلال عانى من ضغوط كبيرة في لقاء اليوم، قدمنا مستوى أفضل من مباراة الذهاب”.

وأضاف: “أشكر إدارة الهلال على منحي الفرصة لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي، ضغط الهلال نابع من كثرة مشاركات الفريق هذا الموسم، بجانب المنافسات المحلية والقارية، ولذلك أشكر اللاعبين على مجهودهم”.

وأتم: “مع كل الضغوط وصلنا لنهائي دوري أبطال آسيا وقدمنا مستويات مميزة، وبكل تأكيد الضغوط البدنية أثرت بعد مواجهة اتحاد جدة قبل خوض النهائي القاري”.

ولعب الهلال الذي فقد الأمل منطقيا في إحراز لقب الدوري المحلي، في غياب نجمه سالم الدوسري الموقوف لطرده ذهابا الأسبوع الماضي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وقائد وسطه المصاب سلمان الفرج.

وقال لاعب الوسط الهلال عبدالله عطيف “خسارة مرة لكن سنتجاوزها. فقدنا التركيز في أول 5 أو 10 دقائق في الشوط الثاني، استغلوا الموقف وسجلوا هدفا. نعتذر للجمهور، كان هدفنا تحقيق اللقب وجمهورنا يستحق وأكثر”.

وأردف لاعب الوسط فريق العاصمة: “في الشوط الأول كنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل على غرار مباراة الذهاب. تلعب ضد فريق في ملعبه وجمهوره. أمامنا نهائي كأس الملك بعد أقل من أسبوع (ضد الوحدة) ونعد الجماهير بإحراز اللقب”.

في المقابل، قال قائد أوراوا هيروكي ساكاي أفضل لاعب في البطولة “كنت أحلم من قبل بهذا المشهد. لا أصدق ذلك”. وأضاف المهاجم شينزو كوروكي صاحب هدف أوراوا الثمين ذهابا “وضعونا بضغط مستمر منذ البداية وكانت مباراة صعبة، لكن في الشوط الثاني بدأنا بالرد، رغم عدم الحصول على فرص سانحة”. -(وكالات)