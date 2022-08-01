أورنج الأردن الراعي البلاتيني لمسابقة “إدارة النفايات الصلبة”

تولي أورنج الأردن اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة التي تشكل أحد محاور استراتيجيتها الاجتماعية وأولوياتها، وامتداداً لجهودها في هذا الجانب قدّمت الشركة مؤخراً رعايتها لمسابقة “إدارة النفايات الصلبة” لطلبة الجامعات الأعضاء في المجلس الأردني للأبنية الخضراء والتي تنظمها السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في الأردن بالشراكة مع المجلس في إطار فعاليات “أسبوع البيئة” بهدف تسخير الابتكار من أجل حماية البيئة وتوفير المياه ومواجهة التغير المناخي.

وتركّز المسابقة على إنشاء المشاركين مشاريع مبتكرة لتتنافس خلال أسبوع البيئة الذي يعقد في شهر أيلول المقبل عبر عرضها على لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة وثم الإعلان عن الفائز، بالإضافة إلى التدريب والتوعية في مجال إدارة النفايات الصلبة بالتماشي مع الخطط الوطنية البيئية وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة ورؤية السفارة الفرنسية لتعزيز الاستدامة.

وتشارك في المسابقة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة البترا، جامعة الشرق الأوسط، وجامعة الحسين التقنية، حيث تم تدريب 30 طالباً وطالبة على إدارة النفايات الصلبة، كما حضر التدريب اثنان من المستفيدين من برامج أورنج الرقمية المجانية.

وأكدت أورنج الأردن على أن رعايتها البلاتينية لهذه المسابقة تعد امتداداً لجهودها البيئية المتواصلة ودورها كعضو بلاتيني في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، خاصة وأن هذه المسابقة تعزز الوعي البيئي بين الشباب وتشجعهم على الابتكار لتوفير الحلول وتحويل التحديات إلى فرص، فضلاً عن أهمية إدارة النفايات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الأضرار البيئية والتلوث الذي ينعكس على المجتمع بأكمله بل والعالم.

وتحرص الشركة على دعم المبادرات الخضراء ضمن التزامها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بحماية البيئة عبر الاعتماد على الطاقة المستدامة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول العام 2025 وإلى الصفر بحلول العام 2040 في إطار استراتيجية مجموعة أورنج العالمية، كما أنها تواصل سعيها وخطواتها السبّاقة في مجال إعادة التدوير والحد من استهلاك الموارد غير القابلة للتحلل مثل البلاستيك والتوعية البيئية على مستوى الشركة وخارجها.