أورنج الأردن ترعى المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني

انطلاقاً من دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول، قدمت أورنج الأردن رعايتها للمؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي أقامته شركة الفن السابع للإنتاج والتوزيع الفني (A ONE TV) بالتعاون مع كلية لومينوس الجامعية التقنية بعنوان “الأمن السيبراني وتحدياته” تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، في مقر الكلية وذلك بمشاركة عدد من خبراء المملكة في هذا المجال من القطاعين العام والخاص.

وتضمن المؤتمر جلسة حول واقع الأمن السيبراني في الأردن تحدّث فيها رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام محارمة، والخبير في الأمن السيبراني، السيد رائد سمور، وجلسة حول الفراغ القانوني في مواجهة تحديات هذا المجال تحدّث فيها الخبير القانوني بقضايا الأمن السيبراني، الدكتور المحامي محمد محارمة، مؤسس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، السيد سهم الجمل، فضلاً عن جلسة الأمن السيبراني في المعاملات البنكية والمالية التي تحدث فيها سعادة محافظ البنك المركزي، السيد عادل شركس، وممثلون عن جمعية البنوك الأردنية.

ونظراً للارتباط الوثيق بين قطاع الاتصالات والأمن السيبراني، فقد تم تخصيص جلسة لمناقشة واقع الأمن السيبراني في منظومة الاتصالات في المملكة شاركت بها عن أورنج الأردن مديرة إدارة الحوكمة الأمنية وحماية الحلول الرقمية في الشركة، عبير أسعد، والتي أكدت على أهمية الحلول الرقمية المتقدمة والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والوطنية في الحفاظ على الأمن السيبراني الذي أصبح ضرورة لا غنى عنها محلياً وعالمياً.

واستعرضت الجلسة أبرز التقنيات المتوفرة والتحديات والتوجهات المستقبلية في هذا المجال، خاصة في ظل تطور التواصل الرقمي وأنظمة المعلومات، علماً أنه تم تسجيل 879 هجمة سيبرانية تعرّض لها الأردن العام 2021.

وتأتي رعاية ومشاركة أورنج الأردن في هذا المؤتمر الوطني الأول من نوعه لتجسّد التزامها بمنصات وفرص الحوار البناء وتبادل الخبرات والتعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات من أجل الارتقاء بواقع الأمن السيبراني وغيرها من المجالات الهامّة في المملكة وتعزيز مكانتها، وذلك في إطار الخبرات الرائدة والعالمية التي تمتاز بها الشركة وسعيها المتواصل لدعم التقدّم كون القطاع الرقمي أساسي لتحقيقه.