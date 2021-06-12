“أورنج” الأردن تطلق حملة “لأنكم درع وطننا وأساس استقراره” لحماة الوطن

عمان- أطلقت “أورنج” الأردن، بمناسبة الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال وعيد الجيش، مجموعة من العروض المتميزة لحماة الوطن البواسل بعنوان “لأنكم درع وطننا وأساس استقراره”، تقديراً للجهود المتواصلة والتضحيات المشرّفة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة في حفظ أمن واستقرار المملكة. ومنحت “أورنج” جميع مشتركي خطوط حماة الوطن الخلوية 5 جيجابايت مجانية بمناسبة عيد الجيش، إضافة لعروض خاصة على خطوط حماة الوطن الخلوية المدفوعة مسبقاً تشمل حزم إنترنت تصل إلى 20 جيجا ومكالمات غير محدودة وحزم نت مميزة يمكن شراؤها من خلال تطبيق My Orange وإمكانية الحصول على بطاقة Orange Money Visa مجاناً من أي من معارض أورنج في المملكة، بدلاً من 5 دنانير، تكريماً لمساهماتهم الوطنية.

وتتيح الشركة إمكانية الحصول على جهاز Pro ITEL Vision 1 وسماعات لاسلكية وبطاقة Orange Money Visa مع خط حماة الوطن 8 مع حزم نت إضافية، بـ72 ديناراً أردنياً فقط.

وقدمت “أورنج” الأردن عروض حماة الوطن المدفوعة لاحقاً مع ميزة التحكم بالمصاريف تشمل إنترنت غير محدود ومكالمات محلية غير محدودة، إضافة إلى 45 وجهة دولية، كما يتمتع المشتركون الجدد بفرصة الحصول على أرقام مميزة، وخصم بقيمة 60 ديناراً على الأجهزة الخلوية عند الاشتراك بخط حماة الوطن 10. ومن جانب آخر، قدّمت “أورنج” الأردن عروض فايبر إنترنت خاصة لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ابتداءً من 27.9 دينار، بسرعات عالية تصل لـ600 ميجابت/ثانية وموسع شبكة مجاني لضمان أفضل تغطية، فضلاً عن خدمة نت وين ما كان 80 جيجابايت بسعر 11 ديناراً، خاصة وأن الإنترنت السريع والموثوق أصبح أكثر أهمية للتواصل مع الأحبة والعائلة. وأكدت “أورنج” الأردن اهتمامها بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وسعيها المتواصل لتقديم مزايا إضافية على العروض المخصصة لهم، بما في ذلك فرصة الدخول على سحب 100 دينار عند الاشتراك في خدمة دندنة، إضافة إلى التزامها بمشاركة الأردنيين في المناسبات المميزة التي تشعرهم بالفخر والسرور. وأضافت الشركة أنها تعمل باستمرار على تحديث عروضها بما يتناسب مع تطلعات المشتركين لتمكنهم من البقاء على الاتصال بكل ما يهمهم والاستفادة من حلولها الرقمية المتطورة بما يتماشى مع دور “أورنج” الأردن كمزود رائد رقمي ومسؤول والشريك الرقمي للمملكة.

