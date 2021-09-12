أورنج الأردن تفتتح معرضها الذكي الأول في الشمال

اربد – الغد – افتتح الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، معرض الشركة الذكي في محافظة إربد، وهو أول معرض ذكي لها في منطقة الشمال، بحضور مجموعة من المدراء التنفيذيين في الشركة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلي، حيث تم تحديث وتوسعة معرض إربد ستي سنتر ليصبح معرضاً ذكياً لموائمة احتياجات المنطقة والزبائن.

وجاء افتتاح المعرض خلال زيارة قام بها فريق من أورنج الأردن، يتقدمه الرئيس التنفيذي للشركة، لمحافظات الشمال وتحديداً جرش وإربد، تأكيداً على سعيها لتعزيز الشمول الرقمي من خلال مواصلة تطوير المعارض وطرح الخدمات المتقدمة واهتمامها بتوفير الحلول والشبكات الأقوى في مختلف محافظات المملكة.

وقال ماريني خلال حفل الافتتاح إن المعرض الجديد يجسّد حرص أورنج الأردن على توسيع دائرة التحول الرقمي في مختلف معارضها وتصميم تجربة متكاملة تحظى بأعلى درجات رضا المستخدمين وتلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، بما يتناسب مع الحلول الرقمية المتطورة التي تقدّمها الشركة بما فيها الإنترنت والخلوي وحلول الحياة الذكية والأعمال.

وكانت أورنج الأردن قد قامت بتحديث وتوسعة معرض إربد سيتي سنتر ليصبح معرضا ذكياً يتناسب مع احتياجات وتطلعات الزبائن في المنطقة، ليشكّل بذلك إضافة مميزة لسلسلة معارض أورنج التي يبلغ عددها 62 منتشرة حول المملكة، بهدف تعزيز مجالات خدمة الزبائن وضمان التواصل الفعال وراحة الزوّار وتقديم خدمات ذات مزايا مضافة متميزة تتماشى مع مكانة أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمبيعات-وحدة المستهلك في أورنج الأردن، سامر الحاج، أهمية المعرض كونه الأول في منطقة الشمال، حيث تم تصميمه مع مراعاة رحلة الزبون قبل حصوله على الخدمة وما بعد البيع، لافتاً إلى أن المعرض يضمن تجربة مثلى لزائريه، ذلك أن الكادر المؤهّل والمدرب مستعدّ لتقديم مختلف الخدمات التي تشمل الاشتراكات الشهرية، ودفع الفواتير والشحن وعرض أحدث الأجهزة الخلوية واللوحية المتنوعة وإكسسواراتها على مدار 12 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وتهدف معارض أورنج الذكية إلى تطوير مفهوم الاهتمام بالمستخدمين في بيئة مريحة تمكنهم من التمتع بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بفعالية وسهولة، والإجابة على استفساراتهم المختلفة وإبقائهم على اطلاع على ما يخصّ خدمات الشركة وأحدث التطورات الرقمية، ويأتي ذلك ضمن جهودها التي تهدف إلى تطوير خدمة الزبائن والتواصل معهم باستمرار، بما يتماشى مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.