“أورنج” الأردن يزود فندق “سنترو” بحلول الاتصالات المتكاملة

عمان- وقعت “أورنج” الأردن، مؤخراً، اتفاقية استراتيجية مع فندق “سنترو” لتزويده بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، وقد وقع الاتفاقية المهندس سامي سميرات المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في “أورنج” الأردن والسيد نائل حشوة رئيس هيئة المديرين لشركة مدى عمان الأول للاستثمار السياحي المالكة لفندق سنترو من روتانا الذي سيتم افتتاحه خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر “أورنج” الأردن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها الإنترنت، الصوت، خطوط الهاتف الخلوي، أجهزة تلفزيون للغرف مع خدمات IPTV، البيانات والاتصالات اللاسلكية للفندق، فضلاً عن تغطية الخلوي بالنظام العالمي للاتصالات المتنقلة.

وأكد المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في “أورنج” الأردن المهندس سامي سميرات، أهمية هذه الشراكة التي تجمع بين الشركة وفندق سنترو، وذلك في إطار خدمات “أورنج” المصممة خصيصاً لقطاع السياحة والفنادق بما يلبي احتياجاته ويعزز تجارب زبائنه، خاصة وأن الحلول الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من راحة النزلاء.

وأضاف المهندس سميرات أن “أورنج” الأردن، بصفتها المزود الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، تواصل تطوير عروضها وخدماتها لقطاع الأعمال لمواكبة التطورات الهائلة وتمكين المؤسسات من مختلف القطاعات من تنمية أعمالها وإضفاء قيمة نوعية تضمن رضا الزبائن والارتقاء بمستوى الخدمات، ما يجسد التزام الشركة بتقديم الأفضل وإبقاء الجميع على اتصال بكل ما يهمهم. وأبدى رئيس هيئة المديرين لشركة مدى عمان الأول للاستثمار السياحي السيد نائل حشوة، ثقته بأهمية الاتفاقية مع شركة “أورنج”، وأكد أن نجاح فندق سنترو مدى عمان من روتانا وتميزه يكمل مع الشراكات والعلاقات الوطيدة مع الشركات المحلية، وبوجه الخصوص شركة “أورنج” الرائدة في مجال الاتصالات. وأضاف السيد حشوة: “تقديم كل ما هو أفضل في عالم الضيافة من أهم أولوياتنا، وهنا تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية لتزويد ضيوف ونزلاء الفندق بأفضل المعايير العالمية، والتكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات”.

واعتبر المدير العام لفندق سنترو من روتانا السيد عماد عقيل، هذه الشراكة الجديدة مهمة، خاصة وأنها تعقد مع شركة مدى عمان الأول للاستثمار السياحي؛ المطور لفندق سنترو مدى عمان من روتانا الذي يحمل علامة معروفة عالمياً كأحد أفضل الفنادق والمنتجعات، مؤكداً أن “أورنج” ستقدم قيمة مضافة للنزلاء لتلبي احتياجاتهم، بالاعتماد على خدماتها وخبرتها في قطاع الاتصالات وتصميمها حلولاً تلائم متطلبات وتطلعات الفندق ونزلائه.

وأضاف أن هذا التعاون من شأنه تعزيز عمل الفندق وضمان توفر أساليب الراحة لنزلائه كافة، لا سيما وأن حلول الاتصالات السريعة والفعالة سواء للغايات الشخصية أو المهنية أصبحت أحد أبرز ما يبحث عنه النزلاء، ما يجسد رؤية “أورنج” الأردن بالاعتناء بما يهم المستخدم وتقديم الأفضل دوما.

وبتواجده في أهم مناطق العاصمة، فإن فندق “سنترو مدى” عمان يعكس أصالة الضيافة الأردنية العريقة بلفتة عصرية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ويتكون الفندق من 196 غرفة، كما يتضمن 10 أجنحة بغرفة أو غرفتين. وإلى جانب ذلك، يشمل الفندق مطعمين راقيين، يقع أحدهما أعلى الفندق، وقاعات للاجتماعات مزودة بأحدث التقنيات من خلال أورنج.