أورنج تجري أول تجربة فعلية للجيل الخامس بنجاح في العبدلي

المملكة على موعد مع تغيّر هائل في المنظومة الرقمية، كان هذا العنوان الأبرز لأورنج الأردن التي أطلقت أولى تجاربها الفعلية لتقنية الجيل الخامس (5G) بنجاح في منطقة العبدلي، انطلاقاً من رؤيتها ودورها الرائد في التحوّل الرقمي وجهودها المستمرة لتقديم أحدث الشبكات والحلول الرقمية بكفاءة عالية، بما يثري تجارب المستخدمين ويعزز أداء القطاعات وإنتاجيتها وينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وتأتي هذه التجربة ضمن جهود أورنج الأردن المتواصلة لتقديم أحدث التقنيات والشبكات، لا سيما وأنّ لها خبرة طويلة وخطوات سبّاقة في إطلاق العديد من التقنيات، بما فيها الفايبر والـ 4G+، فضلاً عن استثماراتها الضخمة التي تبذلها لتعزيز بنيتها التحتية القائمة بدعم من مجموعة أورنج العالمية وخبرتها المتميزة في إطلاق الجيل الخامس في عدّة دول، لما لهذه التقنية من إمكانات حيويّة وكونها ركيزة للنمو الاقتصادي.

وبيّنت أورنج خلال التجربة مدى التحوّل الهائل الذي ستحدثه تقنية الجيل الخامس في التجارب الرقمية، بما تضمنه من سرعة وقت الاستجابة والسعة العالية، إذ ستمكّن العديد من الاستخدامات القائمة على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزّز بما ينعكس على تجارب الأفراد والقطاعات، بما فيها الزراعة والنقل والصحة والتعليم، وتطوير المدن الذكية ومنظومة الاتصالات الأكثر ترابطاً وتكاملاً.

وتتطلع أورنج الأردن إلى إسهامات هذه التقنية في تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مساهمته وزيادة نسبة التوظيف فيه، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أنّ التحديث يتطلب أحدث التقنيات لاستكشاف آفاق جديدة من النمو وتمكين الابتكار.

ومع توقعات بوصول عدد اشتراكات الجيل الخامس في العالم إلى 3.5 مليار اشتراكاً، بما يغطي 60% من سكان العالم بنهاية العام 2026، سيكون لهذه التقنية غير المسبوقة أثر غير مسبوق على السوق المحلي وعلى تجارب الأفراد والقطاعات كافة، فضلاً عن دفع المبتكرين وريادي الأعمال قدماً نحو إيجاد تطبيقات جديدة تخدم التحول الرقمي.

إنّ تجربة الجيل الخامس الفعلية الأولى التي أجرتها أورنج بنجاح تبشر بالقادم، فالشركة تواصل دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، من خلال تكثيف الاستثمار والاستعداد لإطلاق الجيل الخامس من أجل جعل هذه التقنية علامة فارقة ونقطة تحوّل تاريخية في المملكة وتقدّمها على كافة المستويات، إذ ترى الشركة انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل الأردن.

نبذة عن Orangeالأردن

تعد Orangeالأردن المزود الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، إذ تتميز بأفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة بما فيها خدمات الاتصال الثابت، الخلوي، الإنترنت، البيانات والحياة الذكية، من خلال فريق يضم أكثر من 1500 موظف يعملون بتميز لتلبية تطلعات واحتياجات المستخدمين الذين يصل عددهم ما يقارب 3.7 مليون شخص في مختلف أنحاء الأردن.

تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، إذ توفر أيضاً حلول متعددة ومصممة لتتناسب مع متطلبات القطاع المؤسسي والشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services – OBS).

تعتز Orange الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز.

من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام على حياة الأردنيين انطلاقاً من دورها المجتمعي ومكانتها الرائدة بالعمل على تنفيذ عدة برامج رقمية مجانية لتمكين المزيد من الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك من خلال التركيز على ثلاث محاور رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي والريادة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

نبذة عن Orange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 42.5 مليار يورو في 2021 وبعدد موظفين يصل الى 140,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021، بما فيهم 78,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 271 مليون زبون حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021، بما فيها 224 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و23 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Orange Business Services لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في كانون الثاني/ديسمبر 2019 خطتها الاستراتيجية الجديدة “Engage 2025” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

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