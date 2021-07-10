“أورنج” تخصص لموظفيها 35 منحة لفوائد قروض الإسكان

عمان- قامت “أورنج” الأردن بتخصيص 35 منحة لموظفيها للسنة السادسة على التوالي، لتوفر من خلالها مزيداً من الامتيازات لهم عن طريق تغطية جزء من قيمة الفوائد أو المرابحة المترتبة على قروضهم السكنية من البنوك التجارية أو الإسلامية المحلية، حرصاً من الشركة على التزامها ببنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة.

وأكد د. إبراهيم حرب، المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد والموارد البشرية، اهتمام الشركة بموظفيها، وسعيها لتوفير بيئة عمل محفزة للأداء، من خلال مجموعة واسعة من المزايا الوظيفية التي تضم، على سبيل المثال، التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن مزايا صندوق الادخار كتوفير القروض السكنية والمشتريات والقروض الشخصية، وذلك عدا عن تقديم برامج رحلات العمرة للموظفين ومنح دراسية لأبنائهم.

ومن الجدير ذكره أن المنح الـ35 تخضع لمعايير عدة تتوافق مع الشروط والتعليمات الخاصة بمنح الإسكان، بينما تخضع طلبات الاستفادة منها للدراسة والتقييم من قبل لجنة شكلت خصيصاً لهذه الغاية.

والتزاماً منها باستراتيجية المجموعة العالمية Engage 2025 كمزود رقمي رائد ومسؤول، تواصل الشركة التركيز على بناء شركة المستقبل وتعزيز مهارات موظفيها وفرص تطورهم مهنياً، إضافة إلى ضمان أفضل التجارب للموظفين في مكان العمل والاهتمام بهم وبمتطلباتهم، حيث توجت مساعيها بالحصول على شهادة “أفضل صاحب عمل” للعام 2021 للعام السادس على التوالي من قبل معهد صاحب العمل الأفضل العالمي “Top Employer Institute”.

