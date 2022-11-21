أورنج تدعم الفعاليات الرائدة في الأردن بما فيها MENA ICT وسوفكس

اختتمت أورنج الأردن مشاركتها في اثنتين من أهم الفعاليات التي تقام في المملكة، حيث دعمت وشاركت في كل من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البحر الميت، ومعرض ومؤتمر سوفكس 2022 في منطقة العقبة، الذين عقدا تحت الرعاية الملكية السامية.

وفي إطار دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول في تطوير القطاع الرقمي ودعم الريادة، قدمت أورنج رعايتها للاتصالات دعماً لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشاركت فيه من خلال جناح استعرض أبرز حلولها التي تجسّد مدى التطور الرقمي مثل تطبيق Orange jood ومحفظة Orange Money وحلول الحياة الذكية ومختبر الجيل الخامس وكذلك النماذج الأولية التي ابتكرها خريجو برنامج مختبر أورنج للتصنيع الرقمي، وجناح آخر مخصص للشركات المنضمة للموسم التاسع من برنامجها “BIG” وهي كادر، جوردي لايت، سماريت غرين، كليلة وسمارت فيس.

وشارك في المنتدى المدير التنفيذي للابتكار الرقمي والبيانات والمال لدى أورنج الأردن، ويلفرد ايفر، في جلسة حول البيانات، أكد فيها أنّ العالم اليوم في حقبة جديدة من قوّة البيانات التي أصبحت توفر الفرص وتمكّن النقلات النوعية في المؤسسات على كافة المستويات، مشيراً إلى ضرورة إدراك سرعة توسّع البيانات وأهميتها.

وكان لمشروع “مساحة الابتكار” الذي تنفذه أورنج بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي مشاركة ضمن قرية الاتحاد الأوروبي في المنتدى، إذ يواصل هذا المشروع توسع برامج أورنج الرقمية المجانية لتطوير مهارات سكان المملكة الرقمية وخاصة النساء والشباب، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

ولما لسوفكس من أهمية في استعراض التقدم في مجال الحلول الأمنية وتكامليتها مع التطورات الرقمية، قدّمت أورنج لهذه الفعالية رعايتها واستعرضت عدداً من أبرز حلولها من خلال جناحين، الأول تضمن مجموعة من حلولها الرقمية المتقدمة للحفاظ على الأمن وترشيد استهلاك الطاقة، وخدمات أورنج بالشراكة مع Fortinet مزوّد حلول الأمن السيبراني العالمي، ومحفظة Orange Money للتعاملات المالية الآمنة عبر الموبايل، والإنترنت الأسرع الحاصل على جائزة Speed Checker.

وكان لأورنج أيضاً جناح آخر في سوفكس ركّز على حلول أورنج لقطاع الأعمال والشركات بما فيها حلول Trismart لتكامل الأنظمة في مجالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحلول الأمنية وتجربة الزبائن، وتطبيق بلادور الأردني الذي يجمع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص على منصة واحدة.

وحرصت أورنج كذلك على اغتنام هذه الفعالية التي شاركت فيها 300 شركة عارضة من 38 دولة، و75 وفداً و300 شخصية من كبار القادة والخبراء الأمنيين من مختلف دول العالم لعرض شركتين منضمتين لبرنامج أورنج الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” وهما “أيون” المنصة الأكبر لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة و”جوردي لايت” التي تقدّم ضوء فلاش مرن وحديث تمت تسميته ضمن أفضل الاختراعات للعام 2022 من مجلة تايم العالمية.

وأكدت أورنج الأردن أنّها حريصة دائماً على أن تكون في مقدّمة الداعمين والمشاركين في الفعاليات الوطنية الرائدة التي تعزز من مكانة المملكة وتوفر مساحة لتبادل الرؤى والفرص التي من شأنها المساهمة في تطوّر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحيوي، لافتة إلى أنها شريك فاعل للأعمال في المملكة يساند مختلف القطاعات في رحلة التحول الرقمي والنمو.

يذكر أن المنتدى استقطب 500 مشاركاً من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم.