“أورنج” ترعى سلسلة من نماذج الأمم المتحدة التثقيفية

عمان- رعت أورنج الأردن سلسلة من نماذج الأمم المتحدة التثقيفية والتدريبية التي أقيمت مؤخراً في كل من جامعة الحسين التقنية وأكاديمية عمّان الدولية.

كما ورعت انعقاد المجلس العربي الذي أقيم في المدرسة العصرية، حيث يعتبر نموذج الأمم المتحدة المنتشر في الكثير من دول العالم أحد أهمّ البرامج التي تحاكي عمل المنظمات الدولية الهادفة إلى تعزيز مهارات الشباب في المناظرة والتواصل الفعّال بين الأشخاص والدبلوماسية في أجواء يسودها التعاون البنّاء.

وبحسب بيان صحفي صادر عن أورنج “Orange” الأردن، فإن المشاركة في هذه الفعاليات التثقيفية والتدريبية لطلبة الجامعات والمدارس يأتي ضمن اهتماماتها بالمساهمة في تطوير المنهج التعليمي ورفده بالمزيد من الأنشطة التفاعلية التي تعزز تبادل الأفكار وأساليب الحوار ومختلف جوانب التطوّر الذاتية والعلمية والمهنية، إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية لطلبة الجامعات والمدراس، ذلك أنه ومن خلال هذه النماذج يلعب الطلبة دور سفراء بلدانهم التي يمثلونها ويتبادلون الآراء خلال النقاشات بشأن القضايا التي تهم هذه الدول، لتزويد الطلاب بالفهم الأساسي للنظام الداخلي للمؤسسات الدولية ومراحل النقاش واتخاذ الإجراءات المناسبة لقضية ما وغير ذلك.

يُشار إلى أن المؤتمر السنوي لنموذج الأمم المتحدة المُنظم من قِبل طلبة “الحسين التقنية” أقيم هذا العام تحت عنوان “الانطلاقة: مقدّمة واعدة”، وشارك فيه أكثر من 200 طالب من داخل المملكة وخارجها أعمارهم ما بين 16-25 سنة والضيوف المتحدّثون.