“أورنج” تقفل باب تسجيل الفوج الثالث بأكاديمية البرمجة

إبراهيم المبيضين

عمّان – تقفل شركة” أورنج الأردن” اليوم باب التسجيل أمام الشباب وخريجي الجامعات من الراغبين بالانضمام إلى الفوج الثالث من أكاديميتها للبرمجة.

ورجحت الشركة ألا يكون هناك تمديد للتسجيل في الفوج الثالث من أكاديميتها للتعليم والتدريب على البرمجة، وإذا ما كان هناك قرار في اتجاه التمديد فسيعلن عنه، لتبدأ بعدها الشركة فترة الفلترة للطلبات والاختيار لـ 50 طالب سوق يستفيدون من هذه الأكاديمية التي تقدم التعليم والتدريب مجانا.

وكانت الشركة قد فتحت باب التسجيل في الفوج الثالث من الأكاديمية اعتباراً من 20 حزيران(يونيو) الماضي.

وأكدت أنها قامت خلال الفترة الماضية باستقبال الطلبات، حيث سيجري تجميعها والبدء باختيار المرشحين الأكفأ للمرحلة النهائية من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض.

وكانت الأكاديمية قد خرجت في الفوجين الأول والثاني بما مجموعه 100 طالب تلقوا تدريباً مكثفاً مجانياً لمدة ستة أشهر في أهم لغات البرمجة المطلوبة في سوق العمل والمهارات الذاتية، إضافة إلى شهر من التدريب العملي في إحدى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي، وقد توظف 70 % منهم حتى قبل إنهاء مرحلة التدريب في الشركات.

وتشمل شروط التقديم أن يكون العمر بين 18-30 عاماً والتفرغ لمدة 7 أشهر للتدريب التفاعلي والعملي منذ تاريخ البدء في البرنامج التدريبي دون اشتراط شهادة جامعية، ليتم اختيار 50 طالبة وطالباً بعد خضوع الطلبات للتقييم وإجراء المقابلات والمتطلبات اللازمة.