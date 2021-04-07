“أورنج” تكرم الكوادر الطبية في المستشفيات الميدانية



عمان – زار فريق من متطوعي أورنج الأردن عدداً من المستشفيات الميدانية ضمن حملة “تحية لجيشنا الأبيض” التي انطلقت بمناسبة يوم الصحة العالمي ونُظمت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الصحة، حيث قدمت الشركة مجموعة هدايا للكوادر الطبية العاملة في هذه المستشفيات تقديراً لهم على جهودهم الهائلة في مساعدة مصابي فيروس كورونا.

وأكّدت أورنج الأردن في بيان صحفي صادر عنها أن مشاركتها في حملة “شكراً للجيش الأبيض” تأتي في إطار الدعم الذي قدمته الشركة منذ بدء الجائحة العام الماضي وحتى الآن للقطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي وكوادره، لافتةً إلى أن تكريمهم بالتزامن مع يوم الصحة العالمي جاء تقديراً لجهودهم وتفانيهم للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة وما يترتب عليه من تعرضهم لخطر العدوى.

وقالت الشركة إن الكوادر الطبية جسّدت أسمى معاني العطاء والإخلاص والعمل الجاد في تعاملها مع هذه الأزمة التي شكلت تحدياً للكثير من الدول، من أجل سلامة الجميع والحدّ من تفشي الجائحة.

ومن جانب آخر، قدمت أورنج الأردن شكرها لوزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والصحة على تعاونهما وشراكتهما الفاعلة والمستمرة معها، ما انعكس على حياة العاملين في المؤسسات الصحية الذين تعتبرهم أبطالاً يستحقون الثناء والتقدير.

وتستكمل أورنج الأردن من خلال هذه الحملة مبادراتها الداعمة للقطاع الصحي منذ بدء الجائحة، بما فيها تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لدعم جهود وزارة الصحة ومنح 4500 خط خلوي بقيمة 150 ألف دينار مجاناً للممرضات والممرضين الأردنيين العاملين في مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال الأشخاص المحتملين أو المصابين بفيروس كوفيد.

وقدّمت الشركة ضمن جهودها للمساهمة في مواجهة الجائحة، بالتعاون مع مؤسسة أورنج ذراع المجموعة العالمية للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية، تبرعات نقدية وعينية بقيمة 100 ألف دينار لصالح وزارة الصحة، كما أتاحت التصفح المجاني لمنصة خدمات “حكيم” التي كانت قد أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية لصرف الأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.