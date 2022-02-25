“أورنج” توسع برنامج أكاديمية البرمجة لمحافظتي الزرقاء والبلقاء

إبراهيم المبيضين



عمان- تتوجه شركة “أورنج الأردن” لتوسيع نطاق وأثر أكاديميتها لتعليم البرمجة بالمجان “أكاديمية أورنج للبرمجة” وتوفيره المرحلة المقبلة في محافظتي الزرقاء والبلقاء في إطار تعميم الشركة للمشروع، والتزاما منها بالمساهمة في مجال تأهيل الشباب الأردني وتدريبهم من أجل التشغيل.

وأعلنت شركة “أورنج الأردن” رسميا عن بدء استقبالها لطلبات الاستفادة من برامج الأكاديمية في محافظتي الزرقاء والبلقاء وحددت تاريخ 31 من شهر آذار (مارس) المقبل موعدا نهائيا للتقدم للبرنامج.

وبينت الشركة في إعلاناتها على صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أن شروط التقدم للاستفادة والانضمام إلى الأكاديمية تشمل: أن يكون عمر المتقدم بين 18 و30 سنة، وأن تكون لديه القدرة على الالتحاق بالتدريب لمدة 7 أشهر بدءًا من تاريخ بدء البرنامج التدريبي، الذي سيجري الإعلان عنه في وقت لاحق.

ويأتي إعلان شركة “أورنج الأردن” لإطلاق برنامج الأكاديمية في كل من الزرقاء والبلقاء بعد أن بدأت الشركة قبل أسابيع بتطبيقه في محافظتي العقبة وإربد في إطار مشروع مساحة الابتكار “Innovation Space”، الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويشار هنا إلى أن إطلاق شركة “أورنج الأردن” للأكاديمية في هذه المحافظات الأربع يأتي بعد نجاح تجربتها في عمان عندما أحدث برنامجها أثرا كبيرا في حياة مائة شاب أردني تدربوا في الأكاديمية الرئيسية في العاصمة على أحدث لغات البرمجة من خلال فوجين، فيما يتواصل العمل حاليا لتدريب خمسين شاب أردني آخر في فوج ثالث في عمان.

وتقدم الأكاديمية التي أطلقتها شركة “أورنج الأردن” بالشراكة مع مؤسسة Simplon.co ، دورات تدريبية وبرنامجا تدريبيا مجانيا مكثفا للتدريب على أهم لغات البرمجة والمهارات الشخصية، بما في ذلك 6 أشهر من التدريب على أيدي مدربين أكفاء في أجواء تفاعلية تمنحهم فرصة تطوير مهاراتهم البرمجية عبر مشاريع فردية وجماعية وثم شهر من التدريب العملي في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.

وخرجت شركة “أورنج” من الأكاديمية في عمان حتى الآن في فوجيها الأول والثاني 100 طالب، وتمكن 70 % من خريجي الأكاديمية من الحصول على وظائف تنافسية في شركات كبرى قبل تخرجهم في الأكاديمية، فيما تقترب الشركة من الانتهاء من تدريب الفوج الثالث في عمان ، مع بدء تدريب أول فوج مكون من 30 شاب أردني في كل من إربد والعقبة، فيما يجري العمل حاليا لاستقبال الطلبات في محافظتي البلقاء والزرقاء.

وتأهل الشباب لفرص العمل المناسبة يعكس مدى كفاءة منهجية التدريس والمناهج الدراسية والفرص المتاحة والمدربين، فضلا عن الحاجة لمثل هذه البرامج التي تشكل حلقة وصل بين الشباب والشركات.