“أورنج موني” و”البريد الأردني” يوقعان اتفاقية الدفع الإلكتروني

عمان- وقعت شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة “اورنج موني” اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة البريد الأردني، بهدف تعزيز انتشار خدمات الدفع الالكتروني بين المستخدمين عبر المحفظة الالكترونية “أورنج موني”.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة “أورنج موني” رسلان ديرانية، ومدير عام البريد الأردني الدكتور خالد اللحام، بحضور مدير عام “اورنج موني” هبة الشريف.

وقال ديرانية إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها “أورنج موني” مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة، لتيسير العمليات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية، بما فيها عمليات السحب والإيداع والدفع من خلال فروع البريد الأردني المنتشرة بجميع أنحاء المملكة.

وأكد أهمية هذه الشراكة بتعزيز نمو وتوسع قطاع الدفع الإلكتروني في المملكة، بما يسهم بتحقيق توجه البنك المركزي الأردني برفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن، لافتا الى أن هذا التعاون يشكل نقلة نوعية بمجال انتشار خدمات “أورنج موني”، من خلال توفير الخدمات المتخصصة بالمحافظ الإلكترونية والمدعومة بالتطبيقات والمتوافقة مع احتياجات السوق المحلي.

وأشار الى أن هذه الخدمات تتسق مع المقاييس العالمية للخدمات المالية، والتوجه نحو الارتقاء بالخدمات التي من شأنها توفير وقت وجهد المستفيدين وتوسعة استخداماتها، خاصة وأن هذه الخدمات تواكب أحدث التطورات الحاصلة بمجال تسهيل خدمات الدفع الإلكترونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور اللحام، أن توقيع الاتفاقية يأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة وتنفيذاً لاستراتيجية الشركة للأعوام 2017-2019 والتي تضمنت تغيير نموذج أعمال الشركة، وذلك بتطوير الخدمات التقليدية إلى خدمات بريدية حديثة وإدخال خدمات مالية متطورة تصل إلى أنحاء المملكة كافة تحقيقاً لاستراتيجية الشمول المالي. وبين أن استراتيجية البريد الأردني تهدف إلى توفير الخدمات المالية الإلكترونية سواء الحوالات المالية أو المحافظ أو الدفع المالي للتسهيل على المواطنين والزبائن وخاصة في المناطق النائية والأقل حظاً، وتعزز مفهوم إيصال الخدمة إلى المواطن.

وقال إن خدمة المحافظ المالية تعد إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها البريد ومساهمتها بتطوير قطاع خدمات تكنولوجيا المال، وإتاحة سبل الدفع المالي ابتداء من التحصيل النقدي وخدمة الحوالات المالية الفورية وخدمة الدفع المالي وخدمة المحافظ المالية وخدمة التحقق بواسطة قزحية العين وتوفير أجهزة (بي او اس) واستكمال الخدمة بتوفير أجهزة (أيه تي ام).

وبدورها، أكدت الشريف حرص الشركة على البحث عن شراكات جديدة ذات أبعاد إيجابية على متلقي الخدمة، لافتة الى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية أورنج العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأتمتة خدمات الدفع من خلال فتح المحافظ الإلكترونية وإصدار البطاقات المرافقة لها والمعمول بها عالمياً ومحلياً وإتاحتها في السوق المحلية، وضمان سهولة وأمان التعامل بها، ما يصب بدعم التحول الرقمي والاشتمال المالي في جميع أنحاء المملكة.-(بترا)