أوروبا تسجل أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا

باريس-سجلت أكثر من 900 ألف وفاة بكوفيد-19 في أوروبا منذ بداية انتشار الوباء في كانون الأول/ديسمبر 2019 وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس الثلاثاء الساعة 08,45 ت غ استنادا إلى أرقام رسمية.

تشمل المنطقة 52 بلدًا ومنطقة من بينها روسيا وتركيا وقد سجلت 900,185 وفاة (من 40,083,433 إصابة)، متخطية أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (721,581 وفاة من 22,872,052 إصابة) والولايات المتحدة الأميركية وكندا (558,110 وفاة من 30,406,496 إصابة) وآسيا (263,250 وفاة من 16,692,971 إصابة).

وتتركز أكثر من نصف الوفيات في البلدان الخمسة الأكثر تضررًا وهي المملكة المتحدة مع 125,580 وفاة من بين4,263,527 إصابة وإيطاليا مع 102,499 وفاة (3,238,394 إصابة) وروسيا (92,937 وفاة، 4,409,438) وفرنسا (90,788 وفاة، 4,078,133) وألمانيا (73,656 وفاة، 2,581,329).

في الأسبوع الماضي، سجلت المنطقة في المتوسط 3000 وفاة يوميًا، بانخفاض 2,3% عن الأسبوع السابق. فقد عادت المنطقة منذ شهر لتسجل أقل من 4000 وفاة يومية بعدما تجاوزت ذلك بدءًا من تشرين الثاني/نوفمبر.

في نهاية كانون الثاني/يناير، بلغت الوفيات اليومية 5700، وهو عدد قياسي. في الوقت نفسه، تتجه أعداد الإصابات نحو الارتفاع. فيوم الاثنين، تجاوزت المنطقة عتبة 40 مليون إصابة، لتصير المنطقة الأكثر تضررًا في العالم.

منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر إلى أواخر كانون الثاني/يناير، سجلت 100 ألف وفاة كل 20 يومًا أو نحو ذلك. وتم تجاوز عتبة نصف مليون وفاة في 17 كانون الأول/ديسمبر، و600 ألف وفاة في 7 كانون الثاني/يناير ثم 700 ألف في 25 كانون الثاني/يناير. في المقابل، مر شهر بين تسجيل 800 ألف و900 ألف وفاة.

بالنسبة لعدد السكان، فإن الدولة الأكثر تضررًا من وباء كوفيد-19 هي تشيكيا التي سجلت 218 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (194) وسلوفينيا (189) والمملكة المتحدة (185) ومونتينغرو (180).

تستند أرقام الوفيات إلى الحصائل التي تصدرها السلطات الصحية في كل دولة يوميًا وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل المنظمات الإحصائية على أساس دراسات الوفيات الزائدة، كما كانت الحال في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا. على الصعيد العالمي، سُجلت نحو 120 مليون إصابة بكوفيد بينها 2,66 مليون وفاة منذ ظهور الوباء في كانون الأول/ديسمبر 2019. (أ ف ب)