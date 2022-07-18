أوروبا تشتعل وهنا غير مكترثين

هآرتس

أسرة التحرير

أوروبا تشتعل بموجة حر رهيبة. فقد أدى تجاهل أزمة المناخ الى درجات حرارة وكأنها مأخوذة من علم الخيال: 47 درجة في البرتغال، 45 في اسبانيا، 41 في فرنسا، في لندن، حسب التوقعات، ستصل درجة الحرارة الى 40 درجة. وأحصت السلطات في اسبانيا والبرتغال حتى الآن أكثر من 600 ضحية، وفي بريطانيا تخشى السلطات من مئات الموتى.

موجات الحر تشبه القتلة الهادئين والفتاكين. فلا يدور الحديث فقط عن الموت في أعقاب الجفاف أو ضربة الحر، بل وأيضا الموت في أعقاب جلطة، إصابة حادة بالكلى وتفاقم أوضاع طبية عضال مثل عدم ضخ الدم الى القلب. ارتفاعات سريعة في درجات الحرارة تمس بقدرة الجسد على توازن حرارته. وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 166 ألف شخص توفوا بدرجات حرارة متطرفة كانت بين الأعوام 1998 و2017.

مر عام منذ كشف تحقيق “هآرتس” لي يرون 7/9/2021 وفيات فائضة بنحو 150 إسرائيليا بموجة حر متطرفة في أيار (مايو) 2020. في أعقاب التحقيق الصحفي أمرت وزيرة حماية البيئة تمار زندبرغ بإجراء بحث يفحص لأول مرة العلاقة بين وفيات الإسرائيليين وموجة الحر. وقد نشرت نتائج البحث الشهر الماضي وكشفت معطى صادما: في ثماني موجات حر وقعت في إسرائيل بين الأعوام 2012 و2020 توفي ما لا يقل عن 363 إسرائيليا بما وصف كـ”وفيات زائدة”.

كما قضى الباحثون بأنه “بالمتوسط كل موجة حر في إسرائيل قد تؤدي الى موت نحو 45 شخصا، يحتمل أن تكون حياتهم قد نجت لو كان هناك استعداد مناسب”.

رغم هذه النتائج القاسية، فإن إسرائيل غير جاهزة لمواجهة موجات الحر. أجهزة الصحة، الأمن والرفاه لم تجر أي تغيير في أنظمة عملها عقب النتائج. في سلطة الطوارئ الوطنية -الجسم المسؤول في وزارة الدفاع عن التنسيق بين هيئات الطوارئ- أعلنوا بعد النشر أنهم لا يرون في موجات الحرب المتطرف تهديدا خطيرا بما يكفي لإدخالها الى خريطة التهديدات الإسرائيلية. وحسب معطيات سلطة الأحوال الجوية بدأت تزايد في عدد موجات الحر التي وقعت في إسرائيل ومن المتوقع أن تمتد وتشتد في العقود المقبلة. سلطات الصحة، الرفاه والأمن ملزمة بأن تبلور خطة للاستعداد ولمساعدة المواطنين عند موجات حرب من خلال سلسلة خطوات. مثلا، توزيع مروحيات للعجائز وللفئات السكانية التي تعيش في فقر من حيث الطاقة دون قدرة على دفع حسابات الكهرباء. فتح مراكز للتبريد، منع الأعمال اليدوية مثل عمال البناء في ساعات الحر. كما يجب الأمر للمستشفيات بترتيب معطيات الإصابات والوفيات في موجات الحر. وهكذا على الأقل، كبداية، تعرف كم من الناس توفوا في الزمن الحقيقي وليس فقط بأثر رجعي.