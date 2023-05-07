أوروبا تطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين

قال مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس المحتلة، إنه “يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء بحق المنازل الفلسطينية التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا”.

واعرب الاتحاد في بيان اليوم الأحد، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة “جب الذيب” شرق مدينة بيت لحم الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تخدم 60 طفلا فلسطينيا .

وأكد أن “عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب احترام حق الأطفال في التعليم”.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت صباح اليوم الأحد، مدرسة “التحدي 5” الأساسية المختلطة بمنطقة “جب الذيب” في بيت تعمر، شرق بيت لحم.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت 11 مدرسة، منذ عام 2016.

–(بترا)