أوروبا تغيّر طريقة حقن لقاح جدري القرود لقلة توفره

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن أن توفر إمدادات لقاح جدري القرود المحدودة من خلال إعطاء جرعات أصغر من اللقاح.

ووفقاً لهيئة بي بي سي البريطانية اليوم السبت، فإن نصيحة الوكالة تتماشى مع ما يسمى بنهج الجرعات الجزئية الذي أقره المنظمون الأميركيون، إذ يمكن استخدام عبوة واحدة من اللقاح لإعطاء خمسة أشخاص خمس جرعات منفصلة – بدلا من جرعة واحدة لشخص واحد.

ويتم هذا عن طريق حقن كمية أصغر من اللقاح في نسيج الجلد والمعروف بـ(الحقن داخل الأدمة).

وقالت الهيئة أن اللقاح صمم في البداية للحقن في طبقة الدهون تحت الجلد، لكن كإجراء مؤقت، قررت هيئات الأدوية في أوروبا استخدام اللقاح عن طريق حقنة داخل الجلد في الأدمة بجرعة أقل لحماية الأفراد المعرضين للخطر أثناء تفشي مرض جدري القرود، لتعويض نقص اللقاحات المتاحة.