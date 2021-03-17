أوروبا تفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاك حقوق الأويغور

بروكسل-قالت مصادر دبلوماسية أوروبية الأربعاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.

وسيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في بروكسل. (أ ف ب)