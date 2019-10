أوزيل يؤكد استمراره مع آرسنال حتى العام 2021 رغم تهميشه

لندن – سيبقى صانع الالعاب الألماني مسعود أوزيل مع ناديه آرسنال الانجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده “في صيف 2021″، بحسب ما قال في حديث صحافي برغم عدم استخدامه اساسيا من قبل مدربه الاسباني أوناي ايمري.

وقال اللاعب الدولي السابق في حديث مع موقع “ذي أثلتيك” الالكتروني: “ارتبط بعقد حتى صيف 2021 وسابقى حتى انتهائه”، معلقا على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

Mesut Özil breaks his silence to speak about racism and the political shift to the right in society in Germany. pic.twitter.com/fhKnH4dnk3

— DW Sports (@dw_sports) October 17, 2019