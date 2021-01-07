أوزيل يقترب من الانتقال الى فناربخشة (تقارير)

اسطنبول – يبدو الألماني مسعود اوزيل صانع ألعاب فريق ارسنال الانكليزي قريبًا من الانتقال الى فنربغشه، بعدما أفادت تقارير تركية الأربعاء عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وكالة “دي ايتش ايه” أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الانباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيلي 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في اسطنبول مرفقة بعبارة “هذه المدينة”.

كما أشارت صحيفة “فاناتيك” اليومية الى ان مدير فنربغشه علي كوخ ومدير الفريق امري بيلوز اوغلو سافرا الى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال الى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربغشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء الى ان لاعب ريال مدريد الاسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الاميركي “ام ال اس”.

Sensational reports in Turkey suggest Arsenal outcast Mesut Ozil has signed a three and a half year deal with Fenerbache pic.twitter.com/ly2jWnTc3Z — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 7, 2021

انتقل اوزيل الى “المدفعجية” قادمًا من النادي الملكي في العام 2013 وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا.

وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.

وأثار اوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجياتغ، فيما حيّد ارسنال نفسه عن الموضوع.

ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله الى فنربغشه بعدما اشارت التقارير الى ان العرض المقترح يوازي خمسة ملايين يورو سنويًا (6.1 مليون دولار).

واختار اوزيل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليكون شاهدًا على زواجه عام 2019 في إسطنبول.

ويحتل فنربغشه، أحد الأندية الثلاثة الكبري في إسطنبول الى جانب غلطة سراي وبشيكتاش، المركز الخامس في الدوري. (أ ف ب)