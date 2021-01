أوزيل يقترب من الانتقال الى فناربخشة (تقارير)

اسطنبول – يبدو الألماني مسعود اوزيل صانع ألعاب فريق ارسنال الانكليزي قريبًا من الانتقال الى فنربغشه، بعدما أفادت تقارير تركية الأربعاء عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وكالة “دي ايتش ايه” أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الانباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيلي 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في اسطنبول مرفقة بعبارة “هذه المدينة”.

كما أشارت صحيفة “فاناتيك” اليومية الى ان مدير فنربغشه علي كوخ ومدير الفريق امري بيلوز اوغلو سافرا الى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال الى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربغشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء الى ان لاعب ريال مدريد الاسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الاميركي “ام ال اس”.

Sensational reports in Turkey suggest Arsenal outcast Mesut Ozil has signed a three and a half year deal with Fenerbache pic.twitter.com/ly2jWnTc3Z

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 7, 2021