المقادير

لحم العجل أو قطع الدجاج

(1 كغ أو دجاجة واحدة) مسلوقة مع البهارات والأعشاب (الملح

و الفلفل الأسود والفلفل الافرنجي وعيدان القرفة وورق الغار والهيل والبصل والقرنفل)

3 أكواب بازيلاء

1 كيلو لحم مفروم مقلي

2 كوب أرز

1 ملعقة كبيرة سمنة

صنوبر أو لوز مقلي للزينة

طريقة التحضير

1. نخرج الدجاج أو اللحم من المرق عندما ينضج ونصفيه، ونبقي المرق لنطبخ به الأرز

2. ندهن الدجاج أو اللحم بالسمن أو زيت الزيتون ونشويه بالفرن حتى يصبح ذهبي اللون

3. نقلي البازيلاء بالسمنة إلى أن تصبح طرية ومن ثم نضيف الأرز

4. نضيف 3 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم على الأرز ثم نطبخه على نار هادئة حتى ينضج

5. نضع الأرز في وعاء كبير عند التقديم ونضيف اللحم المفروم ثم نضع الدجاج أو اللحم المشوي على الوجه

6. نزين بالصنوبر أو اللوز

بنان غرايبة/ مدونة طعام