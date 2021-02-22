أوساكا الى وصافة تصنيف المحترفات بعد تتويجها الثاني في ملبورن

باريس – صعدت اليابانية ناومي أوساكا الى وصافة تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب لهذا الأسبوع على حساب الرومانية سيمونا هاليب، وذلك بعد تتويجها بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، بفوزها السبت على الأميركية جنيفر برايدي.

وبعد عامين على تصدرها التصنيف نتيجة احرازها لقبها الأول في أستراليا عام 2019، باتت أوساكا الآن قاب قوسين أو أدنى من التربع مجددا على العرش كونها تتخلف بفارق 1351 نقطة عن المتصدرة الأسترالي آشلي بارتي التي ودعت باكرا بطولة بلادها.

وأزاحت أوساكا التي توجت بلقبها الكبير الرابع، هاليب عن الوصافة بعد انتهاء مشوار الأخيرة عند الدور ربع النهائي على يد الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس التي صعدت نتيجة وصولها الى دور الأربعة أربعة مراكز وباتت سابعة، مسجلة عودتها الى نادي العشر الأوليات.

وبوصولها الى النهائي الأول لها في الغراند سلام، صعدت برايدي 11 مرتبة وباتت في المركز السابع عشر في أفضل ترتيب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

واقتربت ضحية برايدي في دور الأربعة التشيكية كارولينا موتشوفا من نادي العشرين الأوليات بصعودها خمسة مراكز (22) في تصنيف شهد صعودا كبيرا للأميركية جيسيكا بيغولا (+18 في المركز 43) والتايوانية سو-واي هسيه (+21 في المركز الخمسين) نتيجة وصولهما الى ربع نهائي البطولة الأسترالية، والروسية داريا كاساتكينا (+18 في المركز 57).

تصنيف العشر الأوليات

1- الاسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835 (+1)

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255 (-1)

4- الأميركية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليتشكوفا 5205

7- الأميركية سيرينا وليامس 4915 (+4)

8- البيلاروس آرينا سابالينكا 4810 (-1)

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571 (-2)