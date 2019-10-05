أوساكا تقصي حاملة اللقب وتواجه بارتي في النهائي

بكين – أقصت اليابانية ناومي أوساكا منافستها الدنماركية كارولاين فوزنياكي حاملة اللقب بفوزها عليها 6-4 و6-2 السبت في نصف نهائي دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميير الأربع الإلزامية للسيدات (ألف نقطة) في كرة المضرب، لتلاقي المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي في المباراة النهائية الأحد.

وأنهت أوساكا، الفائزة بالنسخة الأخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام مطلع العام الحالي، هيمنة فوزنياكي (19 عالميا) في بكين في مباراة استغرقت ساعة و24 دقيقة.

وبلغت اليابانية المصنفة أولى عالميا سابقا، النهائي الثاني لها تواليا بعد فوزها في مسقطها بلقب دورة أوساكا الشهر الماضي.

وعانت اوساكا المصنفة رابعة عالميا في بداية المجموعة الأولى واستدعت مدربها (والدها) في الشوط الخامس، قبل أن ترفع من مستوى لعبها وتكسر إرسال منافسها 5-4 وتنهي المجموعة 6-4 في 46 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية تابعت أوساكا على النمط ذاته لتكسر إرسال فوزنياكي منذ البداية، مقابل عدم تمكن الأخيرة من الاستفادة من ست فرص لكسر إرسال اليابانية التي قدمت أداء أفضل في مواجهة منافستها، المصنفة أولى عالميا سابقا بدورها.

وتواجه أوساكا (21 عاما) في النهائي متصدرة تصنيف المحترفات حاليا بارتي التي احتاجت الى ثلاث مجموعات وأكثر من ساعتين، لتتخطى الهولندية كيكي برتنز في نصف النهائي الأول السبت.

وعانت الأسترالية قبل أن تفوز على برتنز المصنفة ثامنة عالميا بنتيجة 6-3، 3-6 و7-6 (7-9)، وتبلغ النهائي بعد ارتكاب 52 خطأ مباشرا (مقابل 42 لبرتنز)، وخسارتها الإرسال ثلاث مرات خلال المباراة التي امتدت لساعتين و19 دقيقة، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفات.

وتمكنت بارتي من حسم المجموعة الأولى لصالحها بفضل كسرها إرسال الهولندية في الشوط الثاني. وردت الأخيرة بسيناريو مماثل في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال الأسترالية في الشوط الثاني أيضا.

وامتدت المباراة الى مجموعة فاصلة كانت الأطول (نحو ساعة وربع ساعة)، تبادلتا خلالها الكسر في الشوطين الأولين، قبل أن تتمكن برتنز من تحقيق كسر ثانٍ في الشوط الخامس وتتقدم 3-2، وبعدها 4-2.

لكن الهولندية التي كانت ترسل من أجل الفوز بالمباراة في الشوط العاشر وهي متقدمة 5-4، لم تتمكن من الحفاظ على إرسالها، لتعادل بارتي الأرقام 5-5 وتمضي المجموعة نحو منافسة قوية وشوط فاصل تقدمت خلالها بارتي بنتيجة 6-5 وحصلت على فرصة للحسم أنقذتها برتنز.

وانتظرت الأسترالية المتوجة هذا الموسم بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، لتحسم الشوط الفاصل 9-7. – (أ ف ب)