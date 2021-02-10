أوساكا تقصي غارسيا من بطولة أستراليا للتنس وتواجه جابر

ملبورن (أستراليا) – حسمت اليابانية نعومي أوساكا (المرشحة الثالثة للفوز بالبطولة) الجولة الثانية من بطولة أستراليا المفتوحة بتغلبها على الفرنسية كارولين غارسيا بنتيجة 6-2 و6-3، وستخوض مواجهة قوية أمام التونسية أنس جابر (المرشحة الـ 27).

وقالت حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس “أنس فتاة مرحة للغاية وشخصية رائعة، أريد حقا مواجهتها”.

وقدمت أوساكا أداءا رائعا أمام المخضرمة جارسيا في مباراة استمرت ساعة ضمن المباريات المسائية.

وأضافت اليابانية، الفائزة ببطولة ملبورن بارك العام 2019، “من الرائع أن الجو لم يكن حارا للغاية في الوقت الذي لعبت فيه المباراة”. – (إفي)