أوساكا تنسحب من بطولة الماسترز بسبب إصابة في كتفها

شينزين (الصين) – أعلنت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة، انسحابها الثلاثاء من بطولة الماسترز الختامية للموسم في الصين للعام الثاني تواليا بسبب إصابة في كتفها، وذلك قبل مواجهتها الاسترالية أشلي بارتي المصنفة اولى عالميا.

وقالت اوساكا المتوجة مرتين في البطولات الاربع الكبرى: “أنا خائبة للانسحاب من النهائيات. كان حدثا رائعا في شينيزن وهو الأكبر في روزنامة دورات المحترفات سنويا”.

وكان من المقرر ان تواجه أوساكا، المنسحبة العام الماضي لاصابة في عضلات فخذها، بارتي اليوم الثلاثاء.

وتابعت المصنفة ثالثة عالميا: “لم أكن أرغب بانهاء الدورة وموسمي بهذه الطريقة، اتطلع للتعافي وآمل في العودة إلى هنا في شينزين العام المقبل”.

وكانت أوساكا استهلت مشوارها في الدورة التي تشارك فيها أعلى 8 مصنفات عالميا، بالفوز على التشيكية بترا كفيتوفا بثلاث مجموعات الاحد في إعادة لنهائي بطولة استراليا، معززة رصيدها المميز الى 11 انتصارا متتاليا بعد تتويجها في بكين وأوساكا.

وكانت اليابانية مصممة على تعويض مشواره الوسم الماضي عندما لم تحقق اي فوز وانسحبت باكية بعد اصابتها في مواجهة الهولندية كيكي برتنز. وستحل برتنز المصنفة عاشرة بدلا من اوساكا في مبارياتها المتبقية وستقابل بارتي الثلاثاء ضمن المجموعة الحمراء التي تضم ايضا السويسرية بليندا بنتشيتش. (أ ف ب)