أوساكا تهزم بارتي وتُحرز لقب دورة بكين

بكين – تفوقت المصنفة رابعة اليابانية ناومي أوساكا على المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي، لتحرز على حسابها الأحد لقب دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميرر الأربع الإلزامية (ألف نقطة) في كرة المضرب.

وحققت أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، فوزا صعبا على الأسترالية بنتيجة 3-6، 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 110 دقائق، لتحرز لقبها الثاني تواليا بعد فوزها في أيلول (سبتمبر) الماضي بدورة أوساكا اليابانية.

.@Naomi_Osaka_ lifts a 🏆 for the third time in 2019! pic.twitter.com/I8nBEQwtfs

— WTA (@WTA) October 6, 2019