أوساكا تهزم بارتي وتُحرز لقب دورة بكين

بكين – تفوقت المصنفة رابعة اليابانية ناومي أوساكا على المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي، لتحرز على حسابها الأحد لقب دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميرر الأربع الإلزامية (ألف نقطة) في كرة المضرب.

وحققت أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، فوزا صعبا على الأسترالية بنتيجة 3-6، 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 110 دقائق، لتحرز لقبها الثاني تواليا بعد فوزها في أيلول (سبتمبر) الماضي بدورة أوساكا اليابانية.

.@Naomi_Osaka_ lifts a 🏆 for the third time in 2019! pic.twitter.com/I8nBEQwtfs — WTA (@WTA) October 6, 2019

ورفعت اليابانية (21 عاما) رصيدها من الألقاب الى ثلاثة هذا الموسم الذي بدأته بإحراز لقب ثانٍ تواليا في الغراند سلام، بتتويجها في أستراليا مطلع العام 2019، بعد أشهر من تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وعلى رغم خسارتها، ستعزز بارتي المتوجة هذا الموسم بطلة لرولان غاروس الفرنسية، موقعها في صدارة تصنيف المحترفات على حساب مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي أقصيت من الدور الأول للدورة الصينية على يد اللاتفية يلينا أوستابنكو. (أ ف ب)