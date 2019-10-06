آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

أوساكا تهزم بارتي وتُحرز لقب دورة بكين

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين – تفوقت المصنفة رابعة اليابانية ناومي أوساكا على المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي، لتحرز على حسابها الأحد لقب دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميرر الأربع الإلزامية (ألف نقطة) في كرة المضرب.

وحققت أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، فوزا صعبا على الأسترالية بنتيجة 3-6، 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 110 دقائق، لتحرز لقبها الثاني تواليا بعد فوزها في أيلول (سبتمبر) الماضي بدورة أوساكا اليابانية.

ورفعت اليابانية (21 عاما) رصيدها من الألقاب الى ثلاثة هذا الموسم الذي بدأته بإحراز لقب ثانٍ تواليا في الغراند سلام، بتتويجها في أستراليا مطلع العام 2019، بعد أشهر من تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وعلى رغم خسارتها، ستعزز بارتي المتوجة هذا الموسم بطلة لرولان غاروس الفرنسية، موقعها في صدارة تصنيف المحترفات على حساب مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي أقصيت من الدور الأول للدورة الصينية على يد اللاتفية يلينا أوستابنكو. (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

ذهبية وفضية للأردن في بطولة ألمانيا المفتوحة للجوجيتسو

منذ 21 دقيقة

“الدرك” يحصد ألقاب بطولة المملكة للجودو

منذ 44 دقيقة

طرح تذاكر مباراة النشامى والكويت

منذ ساعتين

بطولة إيطاليا: فيورنتينا يتجاوز البداية المتعثرة بفوز ثالث تواليا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock