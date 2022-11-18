أوغلو: العمليات التركية في سورية والعراق لن تتوقف

تركيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات خاصة لـ”العربية” و”الحدث”، استمرار عمليات بلاده في سورية والعراق.

وأضاف: “ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سورية وشمال العراق”.

ووصل عدد الموقوفين على ذمة الاشتباه بالانفجار إلى 51 شخصا وأتهمت السلطات التركية مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سورية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وأسفر التفجير ظهر الأحد الماضي في هذا الشارع المزدحم المخصص للمشاة، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وأودع المشتبه بهم وبعضهم متهم بتقديم مساعدة مباشرة لتنفيذ التفجير، في سجن مرمرة الذي كان يدعى حتى وقت قريب باسم سجن سيليفري والواقع في ضواحي اسطنبول.

ومن بين المقبوض عليهم مشتبه به رئيسي وأسمه الحركي “بلال حسن” ذكرت الشرطة التركية أنه تم رصده من خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت منفذة هجوم تقسيم أحلام البشير.

وأستهدف التفجير شارع الاستقلال الصاخب في اسطنبول – وهو طريق شعبي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم.

وأدلت منفذة التفجير السورية أحلام البشير باعترافات جديدة صادمة. وشرحت للمحققين كيف نظر إليها شخص يدعى “حاجي” وأمرها بتفعيل القنبلة، مضيفة أنها وقت ارتكابها الهجوم الإرهابي في اسطنبول، لم تكن وحيدة في شارع الاستقلال، وأنها كانت تخضع للمراقبة وتلقت أوامر من مكان الحادث.

واعتقلت البشير، التي كانت غادرت المكان بعد الانفجار بسيارة أجرة، واعترفت بأن لها صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي مشتبه به آخر عرف باسمه الحركي “حسام”، بمدينة أعزاز السورية الخاضعة حالياً لسيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا. وتم نقله إلى اسطنبول للاستجواب. وقالت الأناضول إن “حسام” متهم بمساعدة وتحريض المشتبه بها أحلام البشير، والتي كانت عبرت الحدود إلى تركيا من سورية بشكل غير قانوني واعترفت بتنفيذ الهجوم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن تقرير للشرطة أن المتهمة تواصلت لأول مرة مع حزب العمال الكردستاني في عام 2017 عبر صديقها السابق وبقيت على اتصال بالمنظمة بعد انفصالها عنه.

ونفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، أي علاقة لهما بتفجير اسطنبول.

وتُصنّف أنقرة المنظمتين على أنهما “إرهابيتان”، كما تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة “إرهابية”.-(وكالات)