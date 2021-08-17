أوغلو يزور صرح الشهداء الأتراك في السلط (صور)

عمان-الغد- في مستهل زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الرسمية للملكة زار الوزير صرح الشهداء الأتراك في مدينة السلط.

وكان في استقبال الوزير الضيف لدى وصوله مدينة السلط في الصرح محافظ البلقاء نايف الهدايات و رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي بطاينه.

حيث رحب محافظ البلقاء نايف الهدايات بالضيف أجمل ترحيب وأكد على عمق العلاقات الأردنية التركية التي تربط البلدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الهدايات نأمل المزيد من التعاون بين البلدين.

وبين الهدايات للضيف أن موقع صرح الشهداء الأتراك في السلط يحضى على اهتمام كبير من كافة الجهات على مستوى الحكومة و الجهات الشعبية و الرسمية و بلدية السلط الكبرى، وفي كل عام يشهد هذا الصرح احتفال كبير تقيمه السفارة التركية في المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية و بلدية السلط الكبرى

و بسبب جائحة كورونا أثرت على إقامة الإحتفال.

و قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو “نشكركم على حسن الاستقبال و نشكركم جهودكم الكبيرة.

و الأردن لنا كأخ و دولة صديقه. لدينا تاريخ مشترك و ثقافة مشتركه و ديننا واحد.

وهذا الصرح هو معلم شاهد على ثقافتنا المشتركة

الشعب الأردني هو بنسبة لنا هو شعب تربطنا به علاقة الأخ والصديق.

و ما يخص علاقتنا بالأردن قمنا بتطويرها، كما طورنا علاقتنا بشكل كبير في الإقليم.

وما يميز علاقاتنا بالأردن قوة الصداقة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

و إن شاء الله بعد إنتهاء جائحة كورونا سنقوم بالمزيد من تطوير علاقاتنا بالأردن، وتجول الضيف والحضور في مرافق الصرح و قراء الفاتحة على أرواح الشهداء.”







