“أوفتك” تزود شركة أبو شيخة للصرافة بآلات عد حديثة



عمان- عقدت شركة “أوفتك” للأنظمة المكتبية والبنكية، الوكيل الحصري لشركة “Glory” اليابانية الرائدة في صناعة آلات عدّ وفرز وكشف تزوير النقد، اتفاقية مع شركة أبو شيخة للصرافة تقوم بموجبها بتزويد وتوريد آلات عد وفحص وكشف تزوير العملات موديل Glory GFS-220C الحديثة لجميع فروع الشركة الستة عشر المتواجدة في مختلف أنحاء المملكة.

وتعقيبا على هذه الاتفاقية، قال السيد جعفر أبو شيخة، الرئيس التنفيذي لشركة أبو شيخة للصرافة: “سعداء بمواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة “أوفتك” للأنظمة المكتبية والبنكية والممتدة لسنوات طويلة، فلطالما اعتمدنا على آلات عدّ وكشف تزوير النقد عالية الجودة التي توفرها أوفتك بالتعاون مع شركة “جلوري Glory” اليابانية الشهيرة”.

وبدوره، قال المهندس مازن حزبون، مدير دائرة الحلول المكتبية والبنكية في شركة “أوفتك” للأنظمة المكتبية والبنكية: “يأتي هذا التعاون استكمالا لسجلنا الحافل في تقديم الخدمات المتميزة، ويسرنا استمرارية شراكتنا مع شركة أبو شيخة للصرافة، وتلبية احتياجاتها من الأجهزة اللازمة لتأدية عملياتها المالية، ونتطلع قدما نحو مزيد من التعاون المشترك في المستقبل القريب”.

ومن الجدير بالذكر أن شركة “Glory” اليابانية زودت آلاتها موديل Glory GFS-220C بآخر ما توصلت له التكنولوجيا من حساسات عالية الدقة، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات المتنوعة لتمكين المستخدم من الاعتماد عليها عند القيام بعدّ العملات وكشف تزوير النقود.