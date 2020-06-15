أوفتك تزود شركة مشربش للصرافة بآلات عدّ حديثة

عمّان- قامت شركة “أوفتك” للأنظمة المكتبية والبنكية، الوكيل الحصري لشركة “Glory” اليابانية الرائدة في صناعة آلات عدّ وفرز وكشف تزوير النقد، بتوريد وتزويد شركة مشربش للصرافة بكافة فروعها الـثمانية عشر المنتشرة في المملكة، بـجميع آلات عدّ وفحص وكشف تزوير العملات من موديل Glory GFS-220C الحديثة.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد نعيم مشربش، المدير العام لشركة مشربش للصرافة بهذا التعاون قائلاً: “تعدّ شراكتنا مع شركة “أوفتك” للأنظمة المكتبية والبنكية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات طويلة حيث اعتمدنا من خلالها على آلات عدّ وكشف تزوير النقد الموردة من قبل شركة “أوفتك” في تقديم جميع خدماتنا المالية، وقد تميزت هذه الآلات بخصائص متقدمة جدًا عن مثيلاتها”.

من جانبه، قال المهندس مازن حزبون، مدير دائرة الحلول المكتبية والبنكية في شركة “أوفتك” للأنظمة المكتبية والبنكية: “يسعدنا دائمًا عقد الشراكات القيمة مع كبرى الشركات في الأردن، ونحن نثمن استمرارية شراكتنا مع شركة مشربش للصرافة التي نفتخر باختيارها لنا لتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالعمليات المالية، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها أوفتك في السوق الأردني”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “Glory” اليابانية عملت على تزويد آلاتها من موديل Glory GFS-220C بأحدث وآخر ما توصلت له التكنولوجيا من حسّاسات عالية الدقة، إلى جانب ميزات عديدة تمكّن المستخدم من الاعتماد عليها عند القيام بعدّ وكشف تزوير النقود.