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“أوقاف الرصيفة” تبدأ بإعادة توزيع العاملين بالمساجد

منذ 54 دقيقة
أرشيفية

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الزرقاء – قال مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور محمد فايز، ان المديرية بدأت فعليا بتطبيق فكرة التدوير بين العاملين في المساجد لسد النقص في أعداد العاملين في المساجد.
وأوضح الدكتور فايز لـ (بترا) بأن نسبة المساجد الخالية في اللواء ستنخفض من 70 مسجدا إلى 46 مسجداً فقط، علما بأن عدد مساجد لواء الرصيفة تبلغ 235 مسجدا وتقام خطبة الجمعة في 193 منها، لافتا الى انه من خلال المتابعة الميدانية تبين وجود سوء في توزيع العاملين بالمساجد.
وأشار الدكتور فايز الى أن المديرية ستعمل على تأمين ما لا يقل عن 24 مسجدا بموظفين خلال الأيام المقبلة من داخل مساجد لواء الرصيفة، والاعتماد على موظف واحد في كل مسجد إلا في حالات الضرورة.-(بترا)

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