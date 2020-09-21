أوقاف الرصيفة تحذر من الانجرار وراء دعوات غير مبنية على علم شرعي

الرصيفة- حذر مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي المواطنين من الانجرار وراء الدعوات غير المبنية على علم شرعي أو فقهي، ولا تحوي أدلة شرعية بما يخالف القرارات التي تستهدف حماية الناس وتحصينهم من انتشار الأوبئة والأمراض.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين: إن الانقياد وراء العاطفة في مثل هذه الظروف ليس في مصلحة أحد مطلقا، ويجب أخذ العلم الصحيح من أهله، وكذلك تغليب المصلحة العامة على العواطف.

وأشار إلى أنه لم يرد مديريات الأوقاف أي جديد حتى الآن بخصوص إعادة فتح المساجد.

وكان بعض الاشخاص تداولوا معلومات بشأن فتح أحد المساجد في مخيم حطين بلواء الرصيفة وإقامة الصلاة فيه.

وأوضح أن المديرية لم تتلق أي بلاغ بهذا الشأن، مضيفا أن الجميع ملتزم بقرار الإغلاق بانتظار تحسن الحالة الوبائية لإعادة فتح المساجد.