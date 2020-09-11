أوقاف الرصيفة” تغلق مسجدين “لعدم الالتزام”

الرصيفة- اغلقت مديرية اوقاف الرصيفة اليوم الجمعة مسجدين في المدينة بسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة اثناء صلاة الجمعة كما قررت استدعاء العاملين في المسجدين للتحقيق معهم .

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إنه تقرر اغلاق مسجد التوحيد في حي القادسية ومسجد حمزة بن عبدالمطلب بمنطقة حي الحسين، مشيرا الى أن مخالفات ارتكبت من قبل المصلين والعاملين في المسجدين تمثلت بعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية المعلن عنها مسبقاً من لبس الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام سجادة خاصة لكل مصل الامر الذي يعرض حياة رواد المسجد لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا.