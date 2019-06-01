أوقاف الزرقاء تحدد مصليات عيد الفطر

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الزرقاء الأول من حزيران (بترا)-حددت مديرية أوقاف الزرقاء 27 مصلى ستقام فيها صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا.

وبين مدير اوقاف الزرقاء الدكتور محمد فايز لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن المصليات شملت جميع مناطق المحافظة، وان جميع المساجد ستبقى مفتوحة، وتقام فيها صلاة العيد تسهيلا على المصلين.

وأشار الى أن خطباء صلاة العيد تم اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة، وستقوم لجان وفرق متخصصة بالإشراف والمتابعة لإعداد وتجهيز المصليات بما يليق بهذه المناسبة الجليلة.

–(بترا)