Uncategorized

أوقاف الزرقاء تحدد مصليات عيد الفطر

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

نسخ الرابط

الزرقاء الأول من حزيران (بترا)-حددت مديرية أوقاف الزرقاء 27 مصلى ستقام فيها صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا.
وبين مدير اوقاف الزرقاء الدكتور محمد فايز لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن المصليات شملت جميع مناطق المحافظة، وان جميع المساجد ستبقى مفتوحة، وتقام فيها صلاة العيد تسهيلا على المصلين.
وأشار الى أن خطباء صلاة العيد تم اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة، وستقوم لجان وفرق متخصصة بالإشراف والمتابعة لإعداد وتجهيز المصليات بما يليق بهذه المناسبة الجليلة.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

صلاح : “إن شاء الله ألعب الماتش كلّو” أمام توتنهام

منذ يوم واحد

الهلال الاحمر الاردني وبدعم من الهلال الاحمر الكويتي يقيم مساء غد الاربعاء حفل إفطار رمضاني للأشقاء السوريين في الأردن، في مركز زها الثقافي في جبل الزهور بعمان. الحفل يتضمن، إضافة للوجبات، توزيع كوبونات كسوة العيد وفقرات ترفيهية ومسابقات للأطفال، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 1100 مستفيد من اللاجئين السوريين.

منذ 5 أيام

السفير التركي في عمان مراد قرة غوز أقام أول من أمس الاحد في منزله حفل إفطار لابناء الجالية التركية في الاردن، حضره العديد من الاتراك وممثلي المؤسسات التركية العاملة في المملكة. ويقدر عدد افراد الجالية التركية بالاردن بنحو 3500 تركي.

منذ 5 أيام

30 % من حرائق الغابات يسببها الإهمال

منذ أسبوع واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock