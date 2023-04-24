 أوقاف القدس: إسرائيل تخطط لوضع سيء جديد في المسجد الأقصى

قال رئيس مجلس أوقاف القدس الإسلامية عبدالعظيم سلهب، الاثنين، إن شرطة الاحتلال دمرت محتويات مصلى باب الرحمة ومنعت المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأضاف في حديثه لقناة المملكة الرسمية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لوضع سيء جديد في المسجد الأقصى المبارك وتريد أن تستولي على مصلى باب الرحمة ومنع المسلمين من الوصول إليه.

وأكد أن المسجد الأقصى “خط أحمر” كما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مناشدا عدم ترك المقدسيين وحدهم بمواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن مصلى باب الرحمة أعيد افتتاحه عام 2019 جيث كان مغلقا بفترة التسعينيات، مشيرا إلى أنه يقع بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها على المصلى تؤسس لحرب دينية، مضيفا أن إسرائيل تحاول فتح جبهات متعددة لتخفيف الاحتقان بالشارع الإسرائيلي المتعلق بالتعديلات القضائية.

وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أن هذه الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيتة لن تتحقق.

وشدد المجلس على أن مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما ، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك للمسلمين جميعا.