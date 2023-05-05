أوقفوا الدعم لحماس

إسرائيل هيوم

يوسي بيلين 5/5/2023

كل شيء يبدو كبث معاد. فلسطيني مات أو قتل. المنظمات الإسلامية في قطاع غزة ترى في ذلك سببا ناجحا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. هم لا يريدون حربا، ولهذا فإن حجم النار ملجوم في معظم الحالات.

حكومة إسرائيل لا تمر عن ذلك مرور الكرام. هي أيضا لا تريد حربا، وعليه فردها محدود جدا. سلاح الجو يدخل الى العمل. أحيانا يدور الحديث عن هجمات “عقارية” في غزة، وأحيانا عن هجمات ذات مغزى أكثر بقليل.

بلدات غلاف غزة تدفع الثمن: صافرات، ركض الى الملاجئ، فزع، بل وأحيانا إصابات في الأرواح. وهم ويطالبون الحكومة بعمل أكثر حزما لكنهم لا يشرحون ماذا يقصدون. يشهد السكان إصابات لم تنجح القبة الحديدية في منعها. غضب على الحكومة.

اليمين الهاذي، الذي يسكن قسم كبير منه في الحكومة، يتهم في كل شيء الانسحاب من غزة. المستمعون والمشاهدون الشبان مقتنعون بأن أحزاب اليسار أخرجتنا من القطاع من طرف واحد والآن -وهذا يتبين كخطأ رهيب. لكن الليكود هو من كان يقف في الرأس عندما تقرر القيام بعمل من طرف واحد، رغم أنه كان له شريك أراد التقدم في تحقيق الاتفاق معنا وأناس معسكر السلام الإسرائيلي هم الذين تحفظوا على هذه الخطوة.

مصر دخلت الى الصورة. وكذا قطر. بل والمنسق الخاص للأمم المتحدة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط (الذي تخلى منذ زمن بعيد عن السلام، وقرر تكريس وقته لمعالجة نقل الأموال من قطر الى القطاع وفي تنظيم وقف النار المتكرر بين إسرائيل وحماس)، يتخلى عن نوم الليل. وهم يجرون محادثات مكثفة مع حماس ومع حكومة نتنياهو لتحقيق وقف للنار. وهم يحددون ساعة معينة لبدء تحقيق الهدوء. بشكل عام يتعين على حماس أن تثبت بأنها ليست إمعة لأحد وتخرق وقف النار. وهذا يدخل حيز التنفيذ بعد أن تتجاهل إسرائيل الخرق. ومقطع غريب آخر يكرر نفسه بلا أي تغيير: نحن نعرف عن وقف النار من الجزيرة الكريهة وكلنا مقتنعون بمصداقيتها. حكومة إسرائيل غير مستعدة لأن تعترف بأنها تشارك في العملية وهي تدعي بأنها تواصل سياسة “الهدوء مقابل الهدوء” رغم الليالي العاصفة من المفاوضات التي يشارك بها مندوبوها.

في مقابلة أجرتها الشبكة الثانية صباح يوم الأربعاء الماضي مع أحد رؤساء “قوة لإسرائيل”، سُئل ما الفرق بين سلوك الحكومة الحالية وسلوك سابقاتها في موضوع المواجهة مع منظمات (المقاومة)؟ وكان الجواب أن في الحكومة السابقة كان هذا فقط رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي قاطع الرئيس محمود عباس. لكن وزير الدفاع بني غانتس التقاه، بينما في حكومة نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الدفاع كلاهما لا يلتقيان بعباس: هذا حقا فرق هائل، لكن هل ربما حان الوقت لوقف طقوس المواجهة المتكررة ومحاولة إعادة منظمة التحرير الفلسطينية الى القطاع بدلا من تفضيل حماس عليها التي إبادة إسرائيل هي علمها الوحيد؟