أوكرانيا تطالب باجتماع عاجل مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء أمس الأحد.

وقال كوليبا في تغريدة على “تويتر”: “لم تستجب روسيا لطلبنا بموجب وثيقة فيينا. وبالتالي، نتخذ الخطوة التالية. ونطلب اجتماعا مع روسيا وجميع الدول المشاركة في غضون 48 ساعة لمناقشة تعزيزها وإعادة انتشار قواتها على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا”، بحسب سبوتنيك.

وأضاف: “إذا كانت روسيا جادة بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيجب عليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تقليل التوتر وتعزيز الأمن لجميع الدول المشاركة”. وكالات