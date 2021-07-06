أولمبياد طوكيو: الجماهير مطالبة بعدم حضور سباق الماراثون

طوكيو – سيُطلب من الجماهير ألا تتجمع على امتداد الطرق خلال سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو، بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

قبل أقل من ثلاثة اسابيع على انطلاق الحدث المؤجل، تزداد المخاوف بشأن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في اليابان.

وقال المنظمون في بيان بشأن الماراثون وسباقات الجري إنه “في ضوء الوضع الحالي المتعلق بجائحة كوفيد-19، سيكون من الضروري تقليل خطر الإصابة من خلال تقييد حركة الجمهور”.

وتابع “لذا تَقرّر الطلب من الجمهور الامتناع عن التواجد على طول المسار”.

كان الماراتون محط جدل في التحضيرات للاولمبياد الذي ينطلق في 23 الشهر الحالي، عندما تم نقله إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمال طوكيو لتجنب حرارة الصيف المرتفعة في العاصمة.

قال المنظمون إنهم التقوا بالشرطة ومسؤولين حكوميين محليين لمناقشة الترتيبات الخاصة بسباقي الماراثون للسيدات والرجال، اللذين سيقامان في 7 و8 آب/أغسطس تواليًا، اضافة الى سباقات الجري. – (أ ف ب)