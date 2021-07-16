أولمبياد طوكيو: كيربر وأزارنكا تنسحبان من منافسات كرة المضرب

باريس – اعلنت الألمانية أنجليك كيربر صاحب الميدالية الفضية في اولمبياد ريو 2016، والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المتوجة بذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، انسحابهما من أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.

وقالت كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا في حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي “تمثيل ألمانيا في أولمبيادي لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016 يمثل أحد افضل الذكريات في مسيرتي. هذا الامر يجعلني أشعر بالخيبة لأن جسدي يحتاج الى الراحة بعد مشاركات مكثفة في الاونة الاخيرة”.

وكانت كيربر بلغت المباراة النهائية في مسابقة فردي السيدات في ريو دي جانيرو عام 2016 وخسرت بشكل مفاجئ أمام مونيكا بويغ من بورتوريكو وذلك بعد أسابيع قليلة من خسارتها أيضا نهائي بطولة ويمبلدون احدى البطولات الاربع الكبرى ضد الاميركية سيرينا وليامس.

تملك كيربر ثلاثة القاب كبيرة (بطولة استراليا المفتوحة عام 2016، والولايات المتحدة المفتوحة في العالم ذاته وويمبلدون عام 2018).

وكانت كيربر بلغت الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الأخيرة وخسرت أمام الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا في طريق الأخيرة لانتزاع اللقب.

واضافت كيربر “يتعين علي الراحة قبل عودتي الى المنافسات خلال الصيف” علما بان بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية تنطلق بعد اربعة اسابيع فقط من المباراة النهائية لدورة الالعاب الاولمبية.

أما أزارنكا بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لأعوام 2012 و2013 و2020، فبررت انسحابها بـ”المصاعب التي نواجهها نتيجة الجائحة” في إشارة الى فيروس كورونا، مضيفة على مواقع التواصل الاجتماعي “أتطلع بفارغ الصبر لتمثيل بيلاروس في أولمبياد 2024 في باريس”.

وإضافة الى ذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، أحرزت البيلاروسية البالغة 31 عاماً والمصنفة حالياً 14 في العالم، الميدالية البرونزية في فردي السيدات خلال أولمبياد 2012 أيضاً.

وانضمت كيربر وأزارنكا الى لائحة طويلة من نجوم كرة المضرب الذين قرروا عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، والتي تضم السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال، النمسوي دومينيك تيم، الأسترالي نيك كيريوس، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي عند الرجال، والأسطورة سيرينا وليامس، الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب مونيكا بويغ عند السيدات.

كما كشف الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأحد في ويمبلدون حيث توج بلقبه الكبير الثالث للموسم والعشرين في مسيرته، بأنه لم يحسم أمره حتى الآن بشأن المشاركة في ألعاب طوكيو. -(أ ف ب)