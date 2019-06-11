أولمبياد طوكيو 2020: المنظمون يحذرون من تعاطي القنب

طوكيو – حذر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الدول المشاركة في الألعاب الصيفية من عدم التراخي مع مستخدمي حشيش القنب الهندي.

قال رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو الثلاثاء “هناك دول ومناطق في العالم تتراخى مع استخدام حشيش القنب. يشكل استخدام القنب في اليابان انتهاكا للقانون ويجب الابلاغ عنه بالكامل”.

وأشار موتو ان الموضوع أثاره عضو في اللجنة التنفيذية للالعاب مع وجوب احالته الى رؤساء البعثات المشاركة عندما يزورون طوكيو قبيل الألعاب.

وتعد قوانين حشيش القنب صارمة في اليابان، فتصل مدة سجن مستخدميها الى خمس سنوات ومروجيها الى سبع سنوات.

ويعد حشيش القنب أيضا من المواد الممنوعة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”.

وتعتبر الوكالة الاميركية لمكافحة المنشطات ان الماريجوانا قد “تقلل من القلق والتوتر، ما يؤدي الى اداء رياضي أفضل تحت الضغوط”.

وتصدرت القضية العناوين في اليابان بعد معاقبة لاعبي سنوبورد ظهرت آثار ماريجوانا في شعرهما بعد حفلة في كانون الأول/ديسمبر 2015.

أقر أحدهما تعاطي المخدر خلال حفلة في كولورادو حيث تم تشريعه في 2012 لأغراض ترفيهية شرط ان يتخطى مستخدمه عمر الحادية والعشرين.

وتتضمن ألعاب طوكيو 2020 رياضيتي التزلج على الألواح وركوب الامواج حيث ترتفع معدلات تعاطي المواد المخدرة. – (أ ف ب)