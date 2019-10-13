“أولمبي التايكواندو” يتوجه إلى بلغاريا للمشاركة في الجائزة الكبرى

خالد المنيزل

عمان – يتوجه وفد المنتخب الوطني الأولمبي للتايكواندو، إلى بلغاريا اليوم، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى، المصنفة من عيار أربع نجوم، التي تستضيفها مدينة صوفيا خلال الفترة من 18-20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وكان المنتخب الوطني للتايكواندو قد عاد أمس من موسكو، بعد أن أقام معسكرا تدريبيا استمر لمدة اسبوعين برفقة المنتخبات الروسية.

ويرأس وفد منتخب التايكواندو الى صوفيا، مدير مركز الإعداد الأولمبي علي الأسمر، ويضم الإداري صدام العساف، وكبير مدربي التايكواندو فارس العساف والمدرب نبيل طلال والمعالج لؤي مرايات، واللاعبين: جوليانا الصادق “وزن تحت 67 كغم”، أنس الصادق “وزن فوق 80 كغم”، صالح الشرباتي “وزن تحت 80 كغم”، فيما ستكون مشاركة حمزة قطان مرهونة باعتذار اي لاعب على لائحة المشاركين بوزن فوق 80 كغم، حيث سيغادر برفقة الوفد.

ويغيب عن المشاركة لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش الذي يلعب بوزن تحت 68 كغم، والمصنف رابع عالميا، وهذه هي المشاركة الثالثة للمنتخب الوطني في جولات الجائزة الكبرى، حيث شارك أبو غوش في الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة تشيبا اليابانية وفاز في مباراته الأولى، وانسحب في الثانية نظرا للإصابة.

وحسب برنماج البطولة ستلعب جوليانا الصادق بوزن تحت 67 كغم، وأنس الصادق بوزن فوق 80 كغم، يوم السبت المقبل، بينما يظهر صالح الشرباتي بوزن تحت 80 كغم يوم الأحد المقبل.

وهذه الجولة هي الأخيرة التي يسمح فيها مشاركة أفضل 32 لاعبا حسب ترتيب الاتحاد الدولي، ويبلغ مجموع نقاطها 40 نقطة لصاحب الذهبية، 24 نقطة لصاحب البرونزية، بينما ينال أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن 8.64 نقطة، وينال اصحاب المراكز من التاسع وحتى السادس عشر 6.05 نقطة، وينال كل مشارك يدخل الوزن 4.23 نقطة.

وينال صاحب الميدالية الذهبية جائزة مالية قدرها 5 الآف دولار، والفضية 3 آلاف دولار والبرونزية 1000 دولار.

أما في الجولة الرابعة والأخيرة في موسكو، فيشارك فيها أفضل 16 لاعبا حسب تصنيف الاتحاد الدولي، وينال صاحب الذهبية 80 نقطة، والفضية 68 نقطة، والبرونزية 48 نقطة.

وتعد بطولة الجائزة الكبرى إحدى أهم البطولات في رياضة التايكواندو، وتتكون العام الحالي من أربع جولات، حيث تستضيف العاصمة الروسية موسكو الجولة الرابعة والأخيرة، واقيمت الجولة الأولى منها في مدينة روما الإيطالية، والثانية في تشيبا اليابانانية، وتلعب بطولة الجائزة الكبرى للعام الحالي دورا كبيرا في عملية التأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بفضل النقاط التصنيفية الكثيرة التي تمنحها للفائزين، وستكون نقاط جولتي صوفيا في بلغاريا وموسكو في موسكو حاسمة، يتم بعدها تحديد أفضل 6 لاعبين في كل وزن من الأوزان الأولمبية، بينما يعود كافة اللاعبين الآخرين الى المنافسة في بطولات قارتهم التي تجرى قبل نهاية نيسان (ابريل) من العام المقبل.