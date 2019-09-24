“أولمبي الكرة” يخسر تجربته الودية أمام نظيره السوري

عمان- الغد– خسر المنتخب الأولمبي تتحت 23 لكرة القدم، تجربته الودية الأولى أمام نظيره السوري بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن الاستعدادات للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23 التي ستقام خلال كانون الثاني (يناير) المقبل في تايلند.

وضمت تشكيلة المنتخب الأولمبي التي بدأت المباراة، في حراسة المرمى وليد عصام، وفي الدفاع شارك الرباعي معاذ العموري وإيهاب الخوالدة وهادي الحوراني وسعد الروسان، وفي الوسط لعب كل من خالد صياحين ونزار الرشدان وأحمد ثائر، وشكل ثلاثي الهجوم كل من محمد بني عطية ويزن النعيمات ومحمد عبدالمطلب.

وجاءت بداية المباراة قوية بدنياً من الفريقين، اللذين حاولا احكام سيطرتهما على وسط الميدان، ليغلب الطابع التكتيكي على الشوط مع ندرة الفرص للمنتخبين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أشرك مدرب المنتخب أحمد عبدالقادر كلا من محمد وائل الزعبي ويوسف أبو الجزر بدلا من خالد صياحين ونزار الرشدان، ليتحسن الشكل الهجومي للمنتخب، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 من ضربة حرة مباشرة نفذها بني عطية أمام الروسان الذي سددها فوق المرمى.

وفي الدقيقة 61، انفرد البديل الزعبي بالمرمى السوري عقب كرة طولية وصلته من الحارس وليد عصام، لكن الدفاع السوري أبعدها في اللحظات الأخيرة إلى ركلة ركنية، لعبت على رأس أبو جزر لكن الحارس السوري أبعدها.

وكاد يزن النعيمات، أن يوقع على أول أهداف المباراة، عقب استغلاله لخطأ من الحارس السوري في ابعاد الكرة ليسددها قوية في المرمى لولا تدخل الدفاع السوري، وسدد عبدالمطلب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أمام النعيمات الذي سددها قوية لتمر بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 78، ومن عرضية ارتطمت بالدفاع لتصل على رأس المدافع السوري الذي وضعها في شباك الحارس وليد معلنا، تقدم الضيوف بهدف دون رد.

وحاول المنتخب الأولمبي طوال الدقائق التي تلت الهدف السوري من تعديل النتيجة، حيث أشرك عبدالقادر أنس العوضات بدلا محمد عبدالطلب لتنشيط الجانب الهجومي وتحقيق كثافة عددية في الأمام.

وفي الدقيقة 90 سدد النعيمات كرة رائعة مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى السوري، ليعلن الحكم بعدها نهاية اللقاء بفوز الضيوف بهدف دون رد. وأبدى عبدالقادر رضاه عن أداء الفريق خلال المباراة، منوها إلى أن المنتخب يغيب عنه عدد من الأسماء الأساسية لمشاركتها رفقة أنديتها خارجيا أو للإصابة.

وأضاف: “قدمنا مباراة قوية في الشقين الهجومي والدفاعي أمام المنتخب السوري الذي يشارك بجميع عناصره دون نقص، صنعنا كما كبيرا من الفرص لكن الحظ والتسرع في بعض اللقطات حالا دون التسجيل، ليسجل المنتخب السوري من الفرصة الحقيقية الأولى التي سنحت له”.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء عند السابعة مساء يوم غد الخميس، على ذات الملعب.