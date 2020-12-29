“أولمبي الملاكمة” يعسكر في أوزبكستان تحضيرا للأولمبياد

محمد عمّار

عمان – تجري التحضيرات لاقامة معسكر تدريبي لمنتخب الملاكمة الأولمبي في اوزبكستان، اعتبارا من السادس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك في إطار تحضيرات العديد من اللاعبين الجدد للمشاركة في المحطة التأهيلية الأخيرة نحو أولمبياد طوكيو 2021، من خلال المشاركة في بطولة العالم المقررة في باريس خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

ويستمر معسكر اوزبكستان لمدة أسبوعين، حيث يتم التواصل في الوقت الحالي لاستصدار تأشيرات إلى بولندا، للمشاركة في معسكر تدريبي يقام في وارسو بمشاركة العديد من منتخبات الدول الأوروبية التي تتحضر للتصفيات الأوروبية التي توقفت بعد 3 أيام من انطلاقتها بسبب “كوفيد 19”، حيث ستحتضن لندن التصفيات التي ستقام في شهر نيسان (إبريل) المقبل.

وما تزال المحاولات مستمرة لاستصدار التأشيرات، قبيل سفر المنتخب الى اوزبكستان، لأن الشروط تستوجب أن يتم طبع التأشيرات على الجوازات، وكون المنتخب سيغادر يوم الثلاثاء المقبل، فإن الفترة باتت قصيرة وقد يتم الغاء فكرة معسكر بولندا، حسب مجريات التأشيرات.

وينتظر أن يشارك في المعسكر الخماسي اللاعبون الأولمبيون محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن 63 كغم)، زياد عشيش وزن (69 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش (وزن 91 كغم)، إلى جانب بقية اللاعبين الذين يتحضرون للبطولة العربية في الكويت في شهر شباط (فبراير) المقبل، والتي تعتبر محطة قوية في اطار التحضيرات للمشاركة في المحطة التأهيلية في باريس وهم: يوسف عشيش (وزن 52 كغم)، محمد اليازوري (وزن 75 كغم)، واحمد طعيمات (وزن فوق 91 كغم)، الى جانب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أندريه والمدربين باسل الهنداوي، نبيل حيمور، ابراهيم الكسبة ومدرب اللياقة البدنية معاذ غازي والإداري محمد الحمصي.

ويهدف الجهاز الفني من معسكر اوزبكستان، لوضع كافة اللاعبين في مؤشر تنافسي، خصوصا وان منتخب اوزبكستان يعتبر من أفضل الفرق الآسيوية والعالمية في الملاكمة، والفرصة مواتية أمام نجوم المنتخب لاقامة نزالات قوية مع أبطال القارة.

تواصل التدريبات

وفي ذات السياق، سيخضع المنتخب لفحوصات واختبارات لياقة بدنية، اعتبارا من يوم غد الخميس، فيما سيخضع المنتخب لاختبارات في الجامعة الهاشمية يومي الأحد والاثنين، قبيل السفر الى أوزبكستان.

ويخضع المنتخب لتدريبات في مركز اعداد اللاعب الأولمبي، من خلال معسكر تدريبي مغلق، حيث يتم تقسيم المنتخب الذي يتواجد فيه المنتخب النسوي أيضا؛ الى قسمين، وذلك للتباعد الاجتماعي، فيما يكون التمرين المسائي مكتمل الاركان بكافة اللاعبين واللاعبات، حيث يتعامل الجهاز الفني وخصوصا في الجانب البدني الى تدريبات اضافية خاصة لمعالجة الضعف الذي يرغب الجهاز البدني بمعالجته لكل لاعب على حدة.