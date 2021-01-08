“أولمبي الملاكمة” يواصل تدريباته في معسكر أوزبكستان تحضيرا لبطولة بولندا

محمد عمّار

عمان – يواصل المنتخب الأولمبي للملاكمة تحضيراته في معسكره التدريبي الذي يقام في أوزبكستان، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة بولندا الدولية، والتي تقام خلال الفترة من 21-30 شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث سيغادر المنتخب من أوزبكستان إلى اسطنبول قبل يوم من انطلاق منافسات البطولة. ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة عبدالله المجالي، ويضم المدير الفني اندريه، والمدرب باسل الهنداوي، ومدرب اللياقة معاذ غازي، والطبيب هيثم عمر، والمعالج محمد العصيري، والمدلك محمود بني صخر، إلى جانب كل من اللاعبين يوسف عشيش (وزن 52 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 57 كغم)، زياد عشيش (وزن 63 كغم)،عبادة الكسبة (وزن 69 كغم)، محمد اليازوري (وزن 75 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش (وزن 91 كغم) واحمد طعيمات (وزن فوق 91 كغم).

تدريبات مكثفة

وبحسب رئيس الوفد عبدالله المجالي، فان المنتخب ومنذ وصوله إلى أوزبكستان يوم الاربعاء الماضي، خضع لتدريبات مكثفة بإشراف المدربين اندرية والهنداوي، حيث يخضع الفريق إلى حصة تدريبية صباحية تستمر لمدة ساعتين، هدفها رفع منسوب اللياقة البدنية للاعبين، فيما تتركز الحصة المسائية على تدريبات فنية وتكتيكية التي تهدف لرفع الجهوزية الفنية والبدنية لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المجالي: معنويات اللاعبين مرتفعة، والذي انعكس ذلك من خلال النزالات الودية مع لاعبي المنتخب الأوزبكي الذي يتحضر للمحطة الأخيرة المؤهلة إلى الأولمبياد، والذي ينتظر عودة بعض المتأهلين والمتواجدين في المعسكر التدريبي المقام حاليا في أميركا، وذلك لخوض تدريبات مشتركة مع نجوم المنتخب الوطني.

مشاركات مزدحمة

في ختام معسكر المنتخب في أوزبكستان، فان المنتخب سيغادر من هناك إلى وارسو، وذلك للمشاركة في بطولة بولندا الدولية، يعقبها المشاركة في البطولة العربية والمقررة في العاصمة الكويتية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، قبل التحضر للمشاركة في معسكر تدريبي في بولندا يقام على هامش بطولة العالم للشباب والشابات والذي سيكون خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، حيث ينتظر ان يتم تسمية لاعبات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة بهدف التحضير الأمثل للمحطة الأخيرة من المحطات التأهيلة إلى الأولمبياد، والتي ستكون خلال بطولة العالم والمقررة في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أيار (مايو) المقبل، حيث ستكون هذه البطولة بمثابة الفرصة الأخيرة لخطف مزيد من البطاقات نحو الأولمبياد، بعد ان ضمن المنتخب 5 بطاقات في الأولمبياد، وسيتم مشاركة يوسف عشيش، محمد اليازوري واحمد طعيمات في بطولة العالم إلى جانب المنتخب النسوي الذي يضم اللاعبات ريم الشمري (وزن 52 كغم)، أمل ربايعة (وزن 57 كغم)، دانية النتشة (وزن 60 كغم) ورند العدوان في وزن 75 كغم.