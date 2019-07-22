أولى قوافل الحجاج تنطلق الأسبوع المقبل

عمان- الغد- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل، عن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الاثنين، وأولى قوافل حجاج عرب 48 مطلع آب المقبل.

وقال الدكتور أبو البصل في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن الوزارة ستنظم احتفالا في التاسع والعشرين من تموز الحالي لوداع الحجاج بمدينة الحجاج في محافظة معان.

وأوضح أن كوتا الأردنيين تبلغ 7 آلاف حاج بعد موافقة الحكومة السعودية على طلب الوزارة بزيادة كوتا المملكة بواقع 1000 حاج إضافي، كما يبلغ عدد حجاج عرب 48، 4500 حاج.

وأشار إلى ان الوزارة ومن خلال دائرة الحج والعمرة أنهت الترتيبات المتعلقة بالحج للموسم الحالي 2019/1440 بتأمين الفنادق وتحديد الحافلات التي تنقل حجاج البر والبالغ ‏عددها 200 حافلة وفحصها فنيا، إضافة إلى تحديد أماكن محددة داخل المملكة والأراضي السعودية لمعاينة الحافلات لعدم تعرضها لأي أعطال فنية ومخالفة التعليمات.

كما أعلن الدكتور أبو البصل عن انتهاء الوزارة من إعداد البعثة الإرشادية التي يقدر عددها بنحو 250 مرشدا ومشرفا وواعظا لتقديم الإرشادات الدينية ضمن كتيب أعدته لجنة الفتوى في الوزارة بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام لتوحيد الفتوى لدى جميع الحجاج الأردنيين.

وجرى تسمية أعضاء البعثة الطبية المرافقة للحجاج بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة من خلال فريق طبي متخصص وممرضين وفنيين، وتأمين الأدوية اللازمة للمرضى، وبعثة الإعلام الرسمي التي تضم وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

ولفت الدكتور أبو البصل إلى أن الوزارة خاطبت نقابة الصحفيين الأردنيين لتسمية أعضاء بعثتها.