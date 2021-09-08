أولياء أمور طلبة بمدرسة جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجا على نقص المعلمين

احمد التميمي

اربد – اعتصم أولياء أمور طلبة أمام المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، احتجاجا على نقص المعلمين والاكتظاظ في الشعبة الواحدة .

وحسب المعتصمين فقد تم نقل 10 أعضاء من كادر الهيئة التدريسية في المدرسة من أجل الالتحاق ببرنامج دبلوم المعلمين المهني الذي اعتمدته الجامعة مؤخرا للتدريس ضمن مواده، مؤكدين ان عملية التدريس في المدرسة بات يشوبها الخلل جراء نقص الكادر التدريسي فيها الآن وهو أمر ينعكس سلبا على أداء الطلبة .

وبينوا ان الجامعة فرغت المدرسة من الخبرات والكفاءات للعمل ضمن برنامج الدبلوم المهني ضمن كادر كلية التربية في الجامعة، مشيرين إلى ان الجامعة سدت النقص من خلال تكليف إداريين لسد النقص الحاصل وان كل الحلول الترقيعية على حساب مستقبل جودة ومستوى التعليم.

بدورة، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام – الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك مخلص العبيني، أن المدرسة النموذجية تمثل أولوية بالنسبة لجامعة اليرموك، من حيث الرعاية والاهتمام، بوصفها صرح علمي و تربوي متميز على مستوى الوطن.

وأضاف في بيان صحفي، أنه وفي سياق هذا الاهتمام، فقد تم اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء إعادة المعلمين الذين تم انتدابهم إلى كلية التربية، وإعادتهم إلى المدرسة النموذجية وباشروا عملهم فيها اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

وشدد العبيني على أن جامعة اليرموك، حريصة على تلبية كافة متطلبات واحتياجات المدرسة من الكوادر والكفاءات البشرية، والوسائل والمتطلبات التعليمية و التكنولوجية لتواصل ريادتها، مبينا أن الجامعة خاطبت ديوان الخدمة المدنية، لتعيين دفعة من المعلمين في مختلف التخصصات العلمية التي تحتاجها المدرسة.

وأشار العبيني إلى أن جامعة اليرموك، وفي سبيل توفير حلول مؤقتة، تبحث الاستعانة وتزويد المدرسة بعدد من كوادرها الإدارية المتميزة و ممن يحملون الشهادات العلمية ولديهم خبرات تدريسية وإلحاقهم بالمدرسة كمعلمين، لاستمرار العملية التدريسية فيها بكل كفاءة وتميز، وخصوصا أن نسبة كبيرة منهم تم نقله من المدرسة إلى الجامعة في فترات سابقة.

أولياء أمور طلبة في مدرسة جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجا على نقص المعلمين أولياء أمور طلبة في مدرسة جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجا على نقص المعلمين أولياء أمور طلبة في مدرسة جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجا على نقص المعلمين أولياء أمور طلبة في مدرسة جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجا على نقص المعلمين